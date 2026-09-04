Neuquén concentró más del 79% del petróleo del país y acumuló US$ 5122 millones en los primeros sietes meses del año

Argentina volvió a marcar un récord en su producción de petróleo y quedó cada vez más cerca de alcanzar el millón de barriles diarios, así lo sostiene el informe de julio realizado por RICSA ALyC . En julio, el país produjo 916.200 barriles por día, un 17,2% más que en el mismo mes del año pasado, impulsado principalmente por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta.

En este escenario, la Cuenca Neuquina concentró 722.142 barriles diarios, equivalentes al 79% de la producción petrolera nacional. La región, que además comprende áreas de Río Negro, Mendoza y La Pampa, se mantiene así como el principal polo productor de crudo del país.

El dato cobra mayor relevancia al observar el desempeño de Vaca Muerta. La formación aportó 643.581 barriles diarios en julio, el 70,5% de todo el petróleo producido en Argentina, con un crecimiento interanual del 27%. Además, alcanzó 4.716 pozos activos, 42 más que el mes anterior.

A menos de 84.000 barriles del millón

Con los 916.200 barriles diarios de julio, Argentina quedó a 83.800 barriles por día de alcanzar el objetivo simbólico del millón. El informe destaca que el crecimiento continúa sostenido y tiene a Vaca Muerta como principal impulsor, acompañado por el avance de la infraestructura necesaria para sostener mayores niveles de producción y exportación.

El salto productivo de la formación también se observa en una perspectiva de más largo plazo. En los últimos doce meses, Vaca Muerta incorporó 139.715 barriles diarios de producción, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. En ocho años, su producción se multiplicó casi 12 veces, con un crecimiento promedio del 36% anual.

El crecimiento de la producción también se tradujo en mayores ingresos externos. Neuquén exportó US$897 millones en Combustibles y Energía durante julio, y acumuló US$5.122 millones en los primeros siete meses de 2026.

De esta manera, la provincia se consolidó como el principal motor exportador energético del país, en línea con el peso que tiene la Cuenca Neuquina en la producción nacional.

A nivel nacional, las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron US$1.506 millones en julio, mientras que el superávit del sector llegó a US$884 millones. El resultado estuvo impulsado tanto por la mejora de los precios internacionales como por el fuerte aumento de los volúmenes enviados al exterior.

El contexto internacional también acompañó el desempeño exportador. El Brent promedió US$83,8 por barril en julio, frente a los US$71 de julio de 2025, lo que representó una suba interanual cercana al 18%.

Al mismo tiempo, el volumen de crudo exportado aumentó 107% interanual y 36,2% frente a junio. Como resultado, los ingresos por exportaciones de petróleo alcanzaron US$1.020 millones en julio, un 144% más que un año atrás.

En los primeros siete meses del año, los ingresos por exportación de crudo llegaron a US$5.722 millones, con un crecimiento interanual del 59,2%.

El informe señala que el mercado internacional se mantuvo en niveles elevados durante julio y agosto, en un contexto marcado por las tensiones en Medio Oriente. El estrecho de Ormuz permaneció cerrado desde mediados de julio, reduciendo el tránsito de crudo por esa vía de 4,4 a 3 millones de barriles diarios, mientras que la tensión entre Estados Unidos e Irán mantuvo al Brent en niveles elevados durante buena parte del período.

YPF mantiene el liderazgo

En el mapa de empresas, YPF produjo 348.000 barriles diarios en julio, equivalentes al 38% del mercado nacional. Dentro de su producción, el bloque Loma Campana-LII aportó 67.000 barriles diarios, y se ubicó como el activo individual de mayor peso.

El segundo lugar correspondió a Pan American Energy, con 103.000 barriles diarios (11%), mientras que Pluspetrol alcanzó 94.000 barriles diarios (10%) y desplazó a Vista Energy, que quedó con el 9%. El crecimiento de Pluspetrol estuvo vinculado con la incorporación de los activos de la ex ExxonMobil Exploration Argentina.

La empresa que registró el mayor crecimiento mensual fue Shell Argentina, con una suba del 33,3%.

Así, los números de julio muestran un doble récord para la industria: Argentina se acerca al millón de barriles diarios y Neuquén profundiza su peso como centro de producción y generación de divisas energéticas. Con Vaca Muerta aportando más de siete de cada diez barriles nacionales, el no convencional continúa siendo el principal factor detrás de la expansión petrolera argentina.