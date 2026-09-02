Sierra Grande: Fundación YPF y UNRN presentaron proyectos para recuperar edificios emblemáticos de la ciudad

El Plan de Acción permitió al municipio contar con la documentación necesaria para avanzar en ambas iniciativas. Foto: gentileza.

La Fundación YPF y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) presentaron los proyectos ejecutivos orientados a la recuperación del ex Círculo de Hierro y el ex Comedor Municipal de Sierra Grande. Ambas iniciativas buscan revalorizar espacios emblemáticos de la localidad y acompañar su proceso de desarrollo.

La asistencia técnica es parte del Plan de Acción elaborado por Fundación YPF en 2025, y permitió al municipio contar con la documentación necesaria para avanzar en ambas iniciativas. Se trata de un diagnóstico integral realizado para identificar los principales desafíos ambientales, sociales, urbanos, económicos y de género que atraviesa la ciudad.

Como parte de la puesta en marcha del plan, la fundación explicó que estos proyectos ejecutivos se desarrollaron con el propósito de generar capacidades locales y promover iniciativas que contribuyan a un desarrollo sostenible del territorio.

Según se informó mediante un comunicado oficial, los proyectos incluyen planos de demolición y adecuación de espacios, arquitectura e instalaciones, junto con los lineamientos presupuestarios requeridos para gestionar su financiamiento y posterior ejecución.

Se promovió además la transferencia de capacidades al gobierno local mediante el desarrollo colaborativo de proyectos ejecutivos integrales. Foto: gentileza.

¿Qué se definió en cada proyecto?

Para la refuncionalización del ex Círculo de Hierro, un edificio considerado de alto valor simbólico, histórico y cultural para la comunidad, se definió que será de uso mixto, para albergar talleres, exposiciones y actividades culturales; propuestas vinculadas al turismo y la cobertura de prácticas deportivas.

En cuanto al ex Comedor Municipal, el proyecto se centró en transformar este espacio en un edificio destinado a la formación profesional en función de la demanda de perfiles que va a requerir el crecimiento del sector energético en la localidad.

En la presentación participaron Daiana Neri, secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades del Gobierno de Río Negro; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; la gerente de Desarrollo Local de Fundación YPF, Evelyn Cels, y la vicerrectora de la UNRN, Andrea Tapia.

La UNRN aportó a esta iniciativa la experiencia y el conocimiento de especialistas con arraigo territorial, con el fin de garantizar la pertinencia técnica y contextual de las propuestas.

A través de este trabajo conjunto con Fundación YPF, se promovió además la transferencia de capacidades al gobierno local mediante el desarrollo colaborativo de proyectos ejecutivos integrales, fortaleciendo las herramientas de planificación y gestión para impulsar futuras obras de infraestructura urbana.