Figueroa confirmó en Houston que Neuquén licitará 4 nuevas áreas de Vaca Muerta que YPF revierte

La exposición del mandatario neuquino puso el cierre a una jornada que tuvo como eje mostrar en la principal plaza petrolera de Estados Unidos el potencial de Vaca Muerta.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó en Houston que las cuatro áreas de Vaca Muerta que YPF decidió revertir a la provincia serán incorporadas a la segunda ronda de licitación de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que se lanzará en noviembre. Se trata de Salinas del Huitrin, Lomas de Molle, Cerro de las Minas y Cerro Arena.

El anuncio se conoció durante su exposición en el evento “Shale en Argentina”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), donde el gobernador presentó ante inversores y referentes de la industria la estrategia de Neuquén para acompañar la expansión de la actividad hidrocarburífera.

Figueroa explicó que la provincia trabaja junto con GyP en una nueva ronda licitatoria que se realizará en noviembre y anticipó que las áreas que YPF revierta serán sumadas al proceso. La primera ronda, recordó, se encuentra actualmente en desarrollo: en septiembre se prevé la apertura de las últimas ofertas y en octubre finalizarán las adjudicaciones.

Las cuatro áreas que YPF devolverá a Neuquén no forman parte de los activos que la compañía considera centrales para su actual estrategia de desarrollo. Su incorporación a la nueva licitación permitirá que vuelvan al circuito de inversión privada, con la posibilidad de que nuevos operadores evalúen su potencial.

La segunda ronda tendrá además una particularidad: si bien la provincia había anticipado que estaría enfocada principalmente en la ventana de gas de Vaca Muerta, las áreas que serán incorporadas por la reversión de YPF presentan características y potenciales diferentes, incluyendo oportunidades vinculadas al petróleo.

“Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente”

Durante su presentación, Figueroa buscó ampliar la mirada sobre el desarrollo de la formación. Para el gobernador, el potencial geológico por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento de la actividad, se requiere de infraestructura, inversiones, seguridad jurídica, competitividad, trabajadores capacitados y una relación coordinada entre el sector público y privado.

“Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente”, planteó, y remarcó que el desarrollo depende del trabajo conjunto de distintos actores.

En ese sentido, destacó el entendimiento alcanzado con el Gobierno nacional y valoró que las nuevas condiciones macroeconómicas y regulatorias permitieron a Neuquén presentarse ante el mundo como una plaza de inversión energética.

Además, durante su discurso, también resaltó los beneficios impositivos que ofrece la provincia, la relación con los sindicatos y la competitividad alcanzada por las empresas argentinas y extranjeras que operan en la formación.

“El gobierno nacional entendió las condiciones que había que generar”, sostuvo Figueroa, y remarcó que esa articulación permitió que Neuquén pueda hoy mostrar su desarrollo ante potenciales inversores internacionales.

Infraestructura para duplicar la actividad hacia 2030

Uno de los principales ejes de la exposición estuvo puesto en cómo preparar a Neuquén para una nueva etapa de crecimiento. Figueroa aseguró que la provincia tiene un proyecto hacia 2030 y que el objetivo es acompañar el crecimiento de la industria con una expansión equivalente de la infraestructura y los servicios.

“En el 2030, sin lugar a dudas, nosotros vamos a lograr un 2X con la industria”, afirmó, aunque advirtió que para alcanzar ese escenario que duplique la actividad de la industria será necesario avanzar en las obras que permitan sostener el crecimiento poblacional y productivo.

El gobernador señaló que Neuquén se está destinando más de 1.000 millones de dólares por año a infraestructura y mencionó las inversiones en rutas, hospitales, escuelas y obras vinculadas al desarrollo territorial. Durante su discurso también destacó proyectos de conectividad vial, la vinculación con Chile y la infraestructura necesaria para acompañar la expansión de Vaca Muerta y la salida de su producción.

La premisa, dijo, «es evitar que la actividad hidrocarburífera deje una tierra arrasada cuando llegue el momento de una eventual declinación de la producción». Para eso, planteó que los recursos generados durante el actual ciclo de crecimiento deben transformarse en infraestructura y capacidades que permanezcan en la provincia. En esa línea, Figueroa volvió a mencionar la creación de un fondo soberano una vez que Neuquén termine de cancelar su deuda de infraestructura.

Educación y licencia social, parte de la estrategia

El gobernador también puso el foco en la denominada sustentabilidad social como uno de los activos que Neuquén ofrece a los inversores. “Estamos en una zona que tiene base social”, planteó, y sostuvo que la aceptación de la actividad y el cuidado ambiental son componentes de la licencia social necesaria para sostener el desarrollo hidrocarburífero.

Entre los avances de su gestión mencionó la construcción de nuevas escuelas y hospitales y el fortalecimiento de las políticas educativas. Destacó especialmente el programa de becas que impulsa la provincia y sostuvo que la principal inversión que puede dejar la industria es una generación de jóvenes más capacitada.

“La mayor inversión que nos puede dejar la industria es precisamente que nuestras próximas generaciones estén mucho más educadas que las nuestras”, afirmó. Figueroa señaló además que una parte significativa de los beneficiarios de las becas son jóvenes que constituyen la primera generación de sus familias en acceder a la universidad.

La gran portunidad

Sobre el cierre, el gobernador insistió en que el desarrollo de Vaca Muerta debe ser entendido como un proyecto que excede a Neuquén y al sector hidrocarburífero.

Valoró el rol de las empresas, los sindicatos, los gobiernos provinciales y el Estado nacional, y sostuvo que el desafío debe ser abordado como una política de largo plazo. “Esto lo hemos tomado como un desafío generacional”, afirmó.

En ese marco, definió a Neuquén como “un faro para la Argentina” y sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta puede generar impacto no solo en la producción de hidrocarburos y el ingreso de divisas, sino también en otras economías regionales y provincias.

“Los neuquinos tenemos la última gran oportunidad para poner de pie a la Argentina y no la pensamos desaprovechar”, concluyó.

El gobernador cerró así un encuentro que reunió a los principales actores de la cadena de Vaca Muerta. La jornada contó con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; representantes de Pluspetrol, Tecpetrol, Chevron y GeoPark, además de empresas de servicios, transporte y procesamiento de gas.

Con Vaca Muerta como protagonista, el mensaje que Neuquén llevó a Houston se inscribe en una etapa nueva para la formación: pasar de demostrar que el recurso puede desarrollarse a consolidar la infraestructura, las inversiones y los mercados necesarios para llevar su producción a una escala global.