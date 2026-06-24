Impulsado por Vaca Muerta: Neuquén duplicó sus exportaciones hidrocarburíferas en 2026

El 98% del incremento en las exportaciones de la provincia provino de la actividad hidrocarburífera. Foto: archivo.

Desde el gobierno de Neuquén se destacó el aumento sostenido en las exportaciones de petróleo y gas hacia los mercados internacionales durante enero y mayo de 2026. En ese sentido, se indicó que el incremento en los niveles de comercialización exterior «consolidó a la jurisdicción como el principal motor económico y energético de la República Argentina».

Esto sucede en el marco de la publicación del último informe publicado por el INDEC, donde se señaló que la balanza comercial de mayo a nivel nacional alcanzó un superávit récord de 3.504 millones de dólares, impulsada por las exportaciones récord provenientes de los sectores agropecuario y energético.

Según subrayó la provincia, las ventas globales neuquinas experimentaron una fuerte expansión interanual del 103,5%. De acuerdo a la comparativa, el balance significó pasar de operaciones por 1.695 millones de dólares en los primeros cinco meses del año anterior a un total de 3.450 millones de dólares en el ciclo actual.

De ese total, el rendimiento de los yacimientos locales cumplió un papel protagónico en este salto cuantitativo. El informe detalló que el 98% del incremento en las exportaciones de la provincia provino directamente de los resultados que arrojó la actividad hidrocarburífera.

La tracción de la producción provincial tuvo un impacto determinante en las estadísticas a nivel país. Mientras las exportaciones totales de Argentina crecieron un 24,3%, el rubro específico de combustibles y energía registró un alza del 44,9%, un dinamismo sectorial que fue explicado en un 91% por el impulso exclusivo de la producción neuquina en Vaca Muerta.

En consecuencia, la participación relativa de Neuquén dentro de la canasta exportadora energética nacional se elevó del 38,3 al 54,7%.

Asimismo, la jurisdicción incrementó fuertemente su peso relativo dentro de la pauta exportadora total del país, logrando ascender del 5,2 al 8,5%.