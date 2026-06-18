Por el agro y la energía hubo récord de exportaciones y de saldo comercial

La balanza comercial de mayo alcanzó un superávit récord de U$S 3.504 millones, a partir de exportaciones récord producto del impulso de los sectores agropecuario y energético.

La balanza comercial volvió a arrojar un récord en mayo

Las ventas al exterior llegaron a un nivel máximo de U$S 9,537 millones, con una mejora interanual de 34,4%. En cambio, las importaciones cayeron 7% a U$S 6.033 millones.

Si tomamos el acumulado del año, las exportaciones trepan a U$S 40.359 millones con un aumento de 24,3%, mientras que las importaciones caen 6,6% a U$S 28.575 millones. En consecuencia, el saldo es superavitario en U$S 11.783 millones, que contrasta con el resultado del mismo período de 2015, cuando apenas había sido de U$S 1.183 millones.

El comportamiento del comercio exterior superó las expectativas de los analistas y apuntala la proyección de exportaciones por U$S 100.000 millones a fin de 2026.

En mayo, las exportaciones del sector energético alcanzaron un tope histórico de U$S 1.745 millones, con una suba de U$S 1.091 millones y una variación de 167,1% respecto de mayo de 2025. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 78,5%, y los precios, 49,9%, según el informe que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El saldo a favor del sector fue de U$S 1.543 millones, dado que las importaciones se redujeron a U$S 202 millones.

Las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) fueron de U$S 2.992 millones, con una variación positiva interanual de 20,5%. Los precios ascendieron 10,5% y las cantidades, 9,1%. Este incremento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de grasas y aceites; carnes y sus preparados; y residuos y desperdicios de la industria alimentaria.

Por su parte, las ventas de productos primarios registraron un incremento de 22,5%, con U$S 448 millones. Las cantidades aumentaron 24,5% y los precios descendieron 1,5%. Semillas y frutos oleaginosos fue el subrubro que tuvo la mayor suba, con U$S 258 millones.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se elevaron 20,1%. Las cantidades y los precios aumentaron 4,5% y 14,9%, respectivamente.

Importaciones

Las compras externas alcanzaron el valor de U$S 6.033 millones, con una baja de 7%, es decir, de U$S 455 interanual. Las cantidades descendieron 13,6% y los precios subieron 7,6%.

Combustibles y lubricantes registraron la mayor caída: 32,9% y equivalente a U$S 99 millones. Las cantidades disminuyeron 55,3% y los precios crecieron 50,2%.

En el ítem “piezas y accesorios” se observó una baja de 26,6%. Las cantidades cayeron 34,1% y los precios crecieron 11,5%. El segmento que más disminuyó en valores absolutos fue “piezas y accesorios para equipos de transporte”, con una caída de U$S 212 millones, producto del freno en la industria automotriz.

Las de “vehículos automotores” disminuyeron 21,3%. Las cantidades descendieron 7,5% y los precios, 15%.

Las importaciones de bienes de capital retrocedieron 6,8% y el equivalente a U$S 85 millones, debido a una disminución de 12,1% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 6%.

Las importaciones asociadas a los bienes de consumo alcanzaron U$S 879 millones y registraron una baja de 2,3% respecto de mayo de 2025. Los precios descendieron 1% y las cantidades, 1,3%.

Los bienes intermedios tuvieron una variación positiva de 8,6%, correspondiente a U$S 179 millones más de importaciones, con relación al mismo período del año anterior. Los precios se incrementaron 10,0% y las cantidades cayeron 1,3%.

Impacto en el dólar

El fuerte ingreso de dólares por el comercio exterior durante mayo fue uno de los principales motivos por los cuales el Banco Central pudo sostener el precio de la divisa y llegar rápidamente a cumplir con el compromiso de comprar U$S 10.000 millones.

En el inicio de junio, las compras bajaron su ritmo y, en consecuencia, se produjo una leve suba en el valor de la moneda estadounidense. Este jueves la cotización oficial quedó en $ 1.420 para la compra y $ 1.470 para la venta. En el mes es un avance de $70, equivalente a 2,8%. A su vez, el mayorista se ubicó en $ 1.442 y $ 1.451 para ambas puntas y así en lo que va del mes subió 2,5%.

En caso de confirmarse las evaluaciones de las consultoras que sugieren que la inflación de junio estará por debajo de 2%, el incremento del dólar superaría ese porcentaje y recuperaría parte de lo cedido en los últimos meses.

Por su parte, el BCRA este jueves sumó U$S 70 millones y las reservas brutas se ubicaron en U$S 47.502 millones; en cambio, las netas siguen en negativo en U$S 700 millones.

Se espera que en los próximos días el Gobierno anuncie un préstamo con bancos internacionales o una nueva emisión de deuda con la garantía que acaban de otorgar el Banco Mundial y el BID, con lo cual el nivel de reservas pasaría a terreno positivo.

Corresponsalía Buenos Aires