Neuquén exhibirá la red de pymes que hacen posible Vaca Muerta en la Expo Oil & Gas 2025

La AOG 2025 reunirá a más de 400 expositores y 25.000 visitantes, con Vaca Muerta como protagonista en la agenda energética.

Neuquén estará en la Argentina Oil & Gas Expo (AOG), una de las ferias más importantes de la región para la industria energética organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Messe Frankfurt. Con nada menos que tres stands, la provincia mostrará la actualidad del desarrollo de Vaca Muerta y el entramado de empresas que forman parte de la cadena de valor hidrocarburífera.

Uno de los espacios institucionales estará a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Allí se difundirá información sobre los avances en las áreas reservadas a GyP, la evolución de los recursos hidrocarburíferos y energéticos de la cuenca, y también sobre la gestión hídrica provincial. Además, se destacará el trabajo en energías renovables y ambiente, con propuestas interactivas que incluyen experiencias de realidad aumentada.

Las empresas neuquinas también estarán presentes a través de la coordinación del Centro PyME-Adeneu, que sumó al stand institucional a unas 50 compañías certificadas bajo la Ley 3338 y pymes que integran el Cluster Vaca Muerta. Para ellas se organizaron más de 90 rondas de negocios con operadoras y empresas de servicios, además de 15 exposiciones técnicas y comerciales. La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) tendrá su propio espacio de 50 metros cuadrados.

La participación provincial busca reforzar la presencia de la Cuenca Neuquina en la agenda energética nacional e internacional, con el objetivo de generar negocios, alianzas estratégicas e innovación. Este año, la Expo AOG reunirá a más de 400 empresas expositoras en 35.000 metros cuadrados, con la visita prevista de 25.000 profesionales.

El impulso a las pymes neuquinas

El Centro PyME-ADENEU informó que ya son más de 690 las empresas certificadas bajo la Ley Provincial 3338, que otorga beneficios y facilita la vinculación con las operadoras y compañías de servicios especializados. En el último año se realizaron 15 ciclos de vinculación en los que participaron unas 1.200 pymes.

También se dictaron capacitaciones para optimizar el uso de la plataforma de cadena de valor y se coordinaron unas 200 rondas de negocios en ferias internacionales como la Offshore Technology Conference de Houston, además de la Argentina Oil & Gas y la Río Oil & Gas.

A través de su programa de formación, más de 5.600 emprendedores y empresarios accedieron a cursos en conjunto con cámaras de comercio locales, que sumaron 730 horas de capacitación en distintas localidades. En paralelo, el gobierno provincial financió a más de 120 MiPymes por un total de 11.800 millones de pesos mediante el programa “Más Pymes, Más Futuro”, orientado a diversificación productiva, inversiones verdes y ampliación de capacidades operativas.