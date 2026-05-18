Un caño roto complica la avenida Mosconi: EPAS trabaja para reparar un acueducto, la zona afectada en Neuqué

En el ingreso a Neuquén, la obra sobre avenida Mosconi avanza y en los próximos días se habilitará la circulación entre Neuquén y Cipolletti en el sector del puente carretero. Pero este lunes 18 de mayo, una complicación surgió durante las tareas.

Desde el Ente Provincual de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que se detectó una fisura en un acueducto de distribución clave para la zona este de la ciudad. El inconveniente se originó en la intersección de Avenida Mosconi y calle Tronador, un sector donde se vienen desarrollando obras viales complejas.

Un caño roto complica la avenida Mosconi: cuáles son los trabajos de EPAS

El personal operativo del organismo ya se encuentra en el lugar interviniendo para solucionar la avería. Y explicaron que la reaparación incluye el sellado de la fisura detectada.

Además, indicaron que una vez finalizada la obra en el caño, se iniciará la regulación de válvulas de manera interna. La presión en las cañerías de los hogares se recuperará de forma progresiva, por lo que el servicio puede tardar unas horas en normalizarse por completo en las viviendas afectadas.

Desde el EPAS solicitaron formalmente a toda la comunidad de los sectores afectados hacer un uso racional y responsable del agua potable, priorizando exclusivamente el consumo humano y las tareas esenciales de higiene.