El frío polar llegó para quedarse en Neuquén y Río Negro esta semana: mínimas de -4°C en la cordillera y tardes cálidas en el Alto Valle

El norte de la Patagonia comienza la semana laboral del lunes 18 de mayo bajo un escenario meteorológico particular. Una masa de aire frío y seco instalada en la región asegura días de mucho sol pero con noches heladas, un fenómeno clásico de estabilidad atmosférica que genera tardes agradables a la vista pero madrugadas puramente invernales en la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Las altas presiones garantizan que las primeras jornadas transcurran sin nubosidad ni lluvias, pero el peligro real se traslada a las primeras horas del día por la formación de escarcha en las calzadas. Sin embargo, este panorama de quietud y sol pleno se romperá hacia el jueves, cuando el ingreso de un frente inestables active el regreso de las ráfagas intensas al Alto Valle y un nuevo desplome térmico en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro.

Tardes cálidas en el Alto Valle: ¿cuándo vuelve el viento?

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la clave de la semana será el marcado contraste térmico entre el día y la noche. Los vecinos deberán salir muy abrigados temprano, aunque las tardes se mantendrán templadas.

Lunes 18: jornada soleada y fresca. Tras una madrugada congelada con -2°C , la máxima llegará a los 16°C con total ausencia de viento.

jornada soleada y fresca. Tras una madrugada congelada con , la máxima llegará a los con total ausencia de viento. Martes 19 y Miércoles 20: el sol seguirá presente, aunque con algunas nubes altas. Las mínimas darán un leve respiro subiendo a 2°C y 3°C, mientras que las tardes promediarán los 15°C.

el sol seguirá presente, aunque con algunas nubes altas. Las mínimas darán un leve respiro subiendo a 2°C y 3°C, mientras que las tardes promediarán los 15°C. Jueves 21 (El día del cambio): se termina la calma. La máxima desciende a los 13°C y el viento será el gran protagonista de la tarde y la noche, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h .

se termina la calma. La máxima desciende a los 13°C y el viento será el gran protagonista de la tarde y la noche, con . Viernes 22: el tiempo se estabiliza rápido, dejando un cierre de semana con cielo parcialmente nublado y una tarde de 16°C.

Cordillera: detalle día por día de un frío que no da tregua

En la zona andina, las marcas bajo cero se mantendrán firmes durante las noches y madrugadas, consolidando el ambiente gélido en los destinos turísticos.

Bariloche:

Lunes 18: sol pleno tras un amanecer riguroso que registró una mínima extrema de -4°C . La máxima estimada es de 13°C.

sol pleno tras un amanecer riguroso que registró una mínima extrema de . La máxima estimada es de 13°C. Martes 19: el cielo se cubre por completo, con una tarde fresca de 13°C y una mínima nocturna que rozará el congelamiento ( -1°C ).

el cielo se cubre por completo, con una tarde fresca de 13°C y una mínima nocturna que rozará el congelamiento ( ). Miércoles 20: aumento de la nubosidad y descenso de temperatura, con una máxima de solo 10°C.

aumento de la nubosidad y descenso de temperatura, con una máxima de solo 10°C. Jueves 21: vuelve el cielo parcialmente despejado pero acompañado de otra madrugada helada de -1°C .

vuelve el cielo parcialmente despejado pero acompañado de otra madrugada helada de . Viernes 22: el día más gris del cierre, con cielo encapotado y una máxima que apenas llegará a los 8°C.

San Martín de los Andes: