El frío polar llegó para quedarse en Neuquén y Río Negro esta semana: mínimas de -4°C en la cordillera y tardes cálidas en el Alto Valle
Neuquén y Río Negro transitan un período de gran amplitud térmica. El inicio de la semana laboral mantendrá cielos despejados que invitan a disfrutar las tardes, pero las madrugadas registrarán marcas de hasta -4°C. Mirá el mapa del tiempo día por día y cuándo llega el viento al Alto Valle.
El norte de la Patagonia comienza la semana laboral del lunes 18 de mayo bajo un escenario meteorológico particular. Una masa de aire frío y seco instalada en la región asegura días de mucho sol pero con noches heladas, un fenómeno clásico de estabilidad atmosférica que genera tardes agradables a la vista pero madrugadas puramente invernales en la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Las altas presiones garantizan que las primeras jornadas transcurran sin nubosidad ni lluvias, pero el peligro real se traslada a las primeras horas del día por la formación de escarcha en las calzadas. Sin embargo, este panorama de quietud y sol pleno se romperá hacia el jueves, cuando el ingreso de un frente inestables active el regreso de las ráfagas intensas al Alto Valle y un nuevo desplome térmico en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro.
Tardes cálidas en el Alto Valle: ¿cuándo vuelve el viento?
En Neuquén, Cipolletti y Roca, la clave de la semana será el marcado contraste térmico entre el día y la noche. Los vecinos deberán salir muy abrigados temprano, aunque las tardes se mantendrán templadas.
- Lunes 18: jornada soleada y fresca. Tras una madrugada congelada con -2°C, la máxima llegará a los 16°C con total ausencia de viento.
- Martes 19 y Miércoles 20: el sol seguirá presente, aunque con algunas nubes altas. Las mínimas darán un leve respiro subiendo a 2°C y 3°C, mientras que las tardes promediarán los 15°C.
- Jueves 21 (El día del cambio): se termina la calma. La máxima desciende a los 13°C y el viento será el gran protagonista de la tarde y la noche, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
- Viernes 22: el tiempo se estabiliza rápido, dejando un cierre de semana con cielo parcialmente nublado y una tarde de 16°C.
Cordillera: detalle día por día de un frío que no da tregua
En la zona andina, las marcas bajo cero se mantendrán firmes durante las noches y madrugadas, consolidando el ambiente gélido en los destinos turísticos.
Bariloche:
- Lunes 18: sol pleno tras un amanecer riguroso que registró una mínima extrema de -4°C. La máxima estimada es de 13°C.
- Martes 19: el cielo se cubre por completo, con una tarde fresca de 13°C y una mínima nocturna que rozará el congelamiento (-1°C).
- Miércoles 20: aumento de la nubosidad y descenso de temperatura, con una máxima de solo 10°C.
- Jueves 21: vuelve el cielo parcialmente despejado pero acompañado de otra madrugada helada de -1°C.
- Viernes 22: el día más gris del cierre, con cielo encapotado y una máxima que apenas llegará a los 8°C.
San Martín de los Andes:
- Lunes 18: inicio de semana a puro sol pero muy frío, con una mínima de -3°C y una tarde de 15°C.
- Martes 19: nubosidad en aumento y otra noche helada con el termómetro marcando -1°C.
- Miércoles 20 y Jueves 21: jornadas grises y netamente otoñales. Las máximas no superarán los 9°C y las madrugadas volverán a tocar el -1°C.
- Viernes 22: cierre de semana inestable y nublado, con el termómetro clavado en los 0°C de mínima y 10°C de máxima.
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