Cómo fue el «catastrófico» vuelco en el que murió Serena Andreatta, la joven de Rosario que viajaba por Australia

La investigación sobre el accidente en el que murió la argentina Serena Andreatta, una joven de Rosario que viajaba por el mundo, aportó precisiones sobre la mecánica del siniestro vial ocurrido en el estado de Queensland, Australia.

Serena tenía 26 años y había emprendido su viaje un mes atrás con amigas.

El hecho se produjo el jueves por la noche en la Bruce Highway, a la altura de la localidad de Gumlu, cuando el micro de la empresa FlixBus en el que se trasladaba chocó contra otro vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

En la unidad viajaban más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros. Ante la violencia del impacto y la cantidad de heridos atrapados, las autoridades describieron la escena como «catastrófica».

El operativo de rescate y el estado de la acompañante de Serena Andreatta

Serena Andreatta fue rescatada con vida por los equipos de emergencia y trasladada de urgencia a un hospital, pero las lesiones sufridas en el choque causaron su muerte.

La joven realizaba el recorrido junto a su amiga, Valentina Accardi, con quien había arribado a Australia el pasado 17 de abril de 2026 para recorrer Sidney y otros destinos turísticos. Accardi permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville.

Otro de los heridos fue el chofer del micro, un hombre de 70 años, que sufrió lesiones leves.

Controles al chofer y antecedentes en la ruta en Australia

La compañía FlixBus informó que el conductor no excedía la velocidad permitida y que obtuvo resultado negativo en los controles de drogas y alcohol realizados tras el hecho. No obstante, la policía todavía no ratificó esos datos de manera oficial.

Por su parte, un vocero de la firma transportista expresó su conmoción ante el episodio y afirmó que colaborarán con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El corredor vial donde se produjo el vuelco registra antecedentes recientes: