Mataron a tiros a un hombre en Bariloche y el crimen abrió una intensa búsqueda de pruebas

Personal policial realizó pericias y relevamiento de pruebas en la vivienda donde ocurrió el ataque armado.

La Policía de Río Negro investiga un violento episodio ocurrido este domingo por la noche en Bariloche, donde un hombre de 65 años murió tras recibir varios disparos de arma de fuego en una vivienda del barrio Anasagasti.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en un domicilio ubicado sobre calle Albarracín, cerca de la intersección con Sarmiento, en una zona próxima al centro de la ciudad cordillerana.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico privado, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre presentaría más de una herida de arma de fuego.

Un demorado con una herida en el rostro

Mientras avanzaban las primeras diligencias, la Policía confirmó que poco después un hombre ingresó al hospital Zonal con una herida de bala en el rostro.

Ante esa situación, el sospechoso fue demorado preventivamente mientras los investigadores intentan determinar si tiene relación con el hecho ocurrido en el barrio Anasagasti. Este hombre registraba un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, por hechos delictivos anteriores.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que continúan realizándose distintas pericias y medidas judiciales para reconstruir la secuencia del ataque.

En paralelo, personal policial trabaja en la recolección de pruebas y testimonios en la vivienda donde ocurrió el episodio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles hipótesis ni sobre el vínculo entre la víctima fatal y el hombre demorado.