No hace falta controlar los calefactores por esto: qué cambios generó el gas de Vaca Muerta

«Mayor poder calorífico» y «modificaciones en el Índice de Wobbe» son términos que escapan al entendimiento de la mayoría de los 9 millones de usuarios del sistema de gas natural por redes del país. Estos conceptos fueron introducidos al calor del gas de Vaca Muerta en una nueva resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y si bien llevaron a un alerta de parte de un grupo de gasistas matriculados, desde la industria se puso paños fríos, se explicó que el cambio es menor y que no implica ni riesgos, ni la necesidad de controlar los artefactos de las casas.

El cambio en estos aspectos técnicos que hacen a las características del gas que llega a las casas de los argentinos se dio en realidad el año pasado. En agosto el Enargas publicó la Resolución 487/2024 que entró en vigencia a fines del año pasado y que en algunos puntos está aún en el proceso de consulta.

El llamado de atención vino recién esta semana de parte de un grupo de gasistas matriculados de Neuquén que incluso pidieron que se suspenda la norma y alertaron una serie de posibles riesgos que este cambio podría implicar para los usuarios, que en el caso de la región reciben el servicio desde Camuzzi Gas del Sur.

En detalle, la norma lo que hace es modificar el valor máximo del poder calorífico que puede tener el gas que llega a los domicilios del país, que pasará de un tope de 10.200 a 10.700 kilocalorías por metro cúbico.

Este cambio busca reflejar en las normas lo que en realidad sucede en la práctica desde hace ya un tiempo, que es que el Índice de Wobbe (IW) del gas que circula por las redes del país se elevó a raíz de la mayor cantidad de gas de Vaca Muerta, que es más rico y por ende tiene un IW más alto.

No es necesario hacer controles especiales a los equipos

Energía On consultó a varias empresas del sector sobre esta modificación y las advertencias de los gasistas y las firmas negaron que haya de qué preocuparse. En resumen, explicaron que «el tope se va a correr hasta 10.700 kilocalorías que es menos que lo que tienen las garrafas que es de casi 12.000″.

Y remarcaron que «hoy cuando pasás de gas por red a garrafas no pasa nada. No revisás ningún artefacto y no tenés problemas de funcionamiento. Bueno, este cambio es menos que el poder calórifico de las garrafas de propano, así que no hay por qué preocuparse«.

Precisamente, este punto fue analizado antes de la aprobación de la Resolución 487/24 del Enargas por técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y por el Consejo Argentino de Ingenieros (CAI). Los especialistas analizaron cómo funciona el gas de diversos poderes calóricos en artefactos como calefactores, calefones, termotanques y cocinas, tanto nuevos como usados.

La conclusión fue que no hay alteraciones notorias en su función, no generan una mayor emisión de monóxido de carbono y no hay diferencias entre artefactos nuevo y usados.

Lo que sí advirtieron es que no debe confundirse la no necesidad de hacer controles por este cambio con los controles que sí deben realizarse períodicamente por un gasista matriculado para garantizar que el artefacto funcione correctamente, cualquiera sea el gas que reciba.

De hecho, en los estudios detectaron un calefón que sí emitió más monóxido de carbono al ser probado con el gas de mayor poder calorífico pero luego descubrieron que hacía lo mismo con el gas de menor poder dado que lo que tenía era una falla, que requería reparación más allá del gas que se usara.

Por qué tiene más poder calorífico el gas de Vaca Muerta

La mayor cantidad de gas de Vaca Muerta en las redes del país es lo que disparó esta necesidad de modificar las normas, que de todas formas están por debajo, por ejemplo, de los valores tope que tiene Europa. Y es que el shale gas tiene más líquidos ricos que son los que elevan su poder calorífico.

El gas natural puede tener además del metano, que es lo que fundamentalmente quemamos en las hornallas, otros componentes como etano, butano, propano y gasolina líquida. Esos componentes se pueden separar y comercializar, como se hace con el etano que se destina a la industria petroquímica, pero cuando buena parte de ellos no es separado generan que ese gas natural tenga un mayor poder calorífico.

Esta es una característica del gas de Vaca Muerta, que tiene un alto contenido de esos líquidos, muchos de los cuales no están siendo separados porque las plantas industriales que hacen ese proceso ya están a tope. Y precisamente hay planes de expandirlas para poder aumentar su separación.

En lo hogares, este gas con mayor poder calorífico no es que exactamente «caliente más». Si bien podría interpretarse así porque con un menor volumen, con menos metros cúbicos, se llega a un poder buscado, en la práctica las distribuidoras aplican una fórmula de ajuste a la hora de cobrar el gas.

Esta fórmula, que puede verse en las facturas que se reciben, lo que hace es cobrar el gas sobre el valor estándar de 9.300 kilocalorías, aplicando ajustes sobre lo que realmente recibió el usuario, ya sea hacia abajo o hacia arriba, con lo cual el valor de las facturas no tendrá modificaciones por esto.