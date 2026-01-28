Salta vuelve a dar buenas noticias: plata y oro impulsan el proyecto Diablillos tras las últimas perforaciones

El proyecto Diablillos se localiza en la Puna argentina, al sur de la provincia de Salta, y es 100% propiedad de AbraSilver.

La compañía minera AbraSilver Resource Corp. dio a conocer los resultados finales de la Fase V de perforaciones realizadas en el proyecto Diablillos, ubicado en la provincia de Salta, que confirmaron la presencia de significativas concentraciones de plata y oro y fortalecen las perspectivas de desarrollo del emprendimiento. Los nuevos datos corresponden a los ensayos finales del programa de perforación diamantina y serán incorporados a la próxima estimación de recursos minerales, que servirá de base para el Estudio de Factibilidad Definitivo, previsto para el segundo trimestre de 2026.

Entre los resultados más destacados se encuentran intercepciones de hasta 17 metros con altos valores de plata y oro, así como otros tramos con importantes concentraciones de plata, lo que confirma la continuidad de la mineralización y su extensión más allá de las áreas ya conocidas del yacimiento.

Resultados alentadores en el área JAC

Las perforaciones muestran que la mineralización se extiende más allá de los límites actualmente definidos. Foto AbraSilver.

En el sector conocido como JAC, las perforaciones confirmaron amplias zonas de mineralización de plata cercanas a la superficie. Uno de los pozos más relevantes interceptó 17 metros con una fuerte presencia de plata y oro, incluyendo un tramo de seis metros con valores particularmente elevados.

Otros pozos también arrojaron resultados positivos, con intervalos de hasta 13 metros con altas concentraciones de plata y tramos más extensos que confirman la continuidad lateral de la mineralización. Estos datos refuerzan la posibilidad de ampliar los recursos del proyecto en futuras etapas.

Por su parte, en el área Cerro Viejo, las perforaciones permitieron identificar mineralización a mayor profundidad, con presencia de oro, plata y cobre en un sistema geológico diferente al observado en superficie. Si bien estos resultados se encuentran en una etapa preliminar, aportan información valiosa para definir nuevas áreas de exploración.

Un paso más hacia la factibilidad

El presidente y director ejecutivo de AbraSilver, John Miniotis, señaló que los resultados obtenidos demuestran el potencial de crecimiento del proyecto. En referencia al corredor que conecta las áreas JAC y Oculto, se destacó que representan un avance clave de cara a la finalización del estudio de factibilidad.

Por su parte, el geólogo jefe de la compañía, Dave O’Connor, remarcó que las perforaciones confirman la continuidad de la mineralización más allá de los límites actuales, lo que refuerza la magnitud del proyecto Diablillos y respalda la estrategia de exploración y desarrollo de la empresa. Con estos resultados, Salta vuelve a posicionarse como una provincia con fuerte potencial minero, mientras el proyecto Diablillos avanza con pasos firmes hacia su próxima etapa de evaluación y desarrollo.