Oleoducto Vaca Muerta Sur rompe otra marca: nuevo récord latinoamericano con 175 soldaduras en un día

La construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Río Negro sigue marcando un ritmo frenético y superó un nuevo récord latinoamericano de soldaduras en una sola jornada. Según fuentes oficiales, esta semana, el equipo de construcción alcanzó la cifra histórica de 175 soldaduras en un solo día, una proeza lograda gracias al esfuerzo del personal y la tecnología de punta. Consolida así su posición como una obra de infraestructura energética de clase mundial.

Este nuevo hito supera la marca anterior que el mismo proyecto había logrado recientemente, a mediados de agosto. La obra, ejecutada por UT Techint y SACDE., ya había establecido un récord sudamericano al registrar 170 soldaduras en una sola jornada, lo que equivale a más de 4 kilómetros de cañería avanzada en un día de trabajo.

La nueva marca, con 175 soldaduras, refuerza la aceleración de los tiempos de la obra.

Tecnología de punta para batir marcas con el Oleoducto Vaca Muerta Sur

El sostenido ritmo de trabajo se debe a la implementación de equipos de soldadura automática, una tecnología de alta precisión que optimiza la seguridad, la calidad y la productividad en la construcción de ductos.

Esta tecnología se utiliza en los caños de 30 pulgadas de diámetro (76 cm) y tuberías de 24 metros que componen el oleoducto. El uso de soldadura automática no es nuevo en la región, ya que fue implementado anteriormente en el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPFPM) y en la Reversión del Gasoducto Norte.

El avance actual también dejó atrás el récord nacional que el tramo Allen–Chelforó había alcanzado previamente, con 155 costuras soldadas en una sola jornada, equivalentes a tres kilómetros de cañería. La obra emplea a más de 1.500 trabajadores de Río Negro y Neuquén.

Un oleoducto clave para el petróleo de Vaca Muerta

La construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) reviste una importancia estratégica para la exportación de crudo de la formación no convencional.

La traza del ducto parte desde Allen, bordea el río Negro hasta Chelforó y, desde allí, se dirige en línea recta hacia Punta Colorada, donde se levanta la terminal portuaria. En Punta Colorada, la obra incluye la construcción de la base metálica de un gigantesco tanque de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos.

Se estima que todo el complejo estará operativo para fines del 2026, con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles por día. Esta capacidad se ampliará significativamente en 2027, alcanzando los 550.000 barriles diarios, permitiendo a Argentina aumentar drásticamente su capacidad de exportación de petróleo.