El avance del oleoducto Vaca Muerta Sur emplea a más de 2.000 rionegrinos

La cabecera del Oleoducto Vaca Muerta Sur en Allen. A pocos cientos de metros está Oldelval. (Foto Juan Thomes)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó una recorrida técnica por el avance de la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la zona de Aguada Cecilio. Durante la visita, supervisó las tareas y destacó el cumplimiento de los plazos del proyecto.

Según informaron desde el gobierno provincial, Weretilneck afirmó que la obra «va a cambiar la historia de la costa rionegrina y consolida a Río Negro como eje del desarrollo energético nacional».

La obra alcanza los 5.000 empleos directos e indirectos

El comunicado oficial detalló que el proyecto sostiene actualmente unos 5.000 empleos directos e indirectos, con un promedio del 80% de mano de obra local. En algunos tramos, se informó que ese pico de contratación rionegrina alcanza el 87%. “Más de 2.000 mujeres y hombres rionegrinos trabajan hoy a lo largo de toda la traza», valoró el mandatario.

El gobernador Alberto Weretilneck fue recibido por trabajadores de la Uocra. (Foto: gentileza)

Durante la visita al campamento PK327, el gobernador dialogó con los trabajadores y representantes de las empresas Techint y SACDE, y dirigentes de la UOCRA. Además, recorrió la estación de soldaduras, las áreas de descanso y compartió un almuerzo con el personal.

Por su parte, el secretario general de la UOCRA Río Negro, Damián Miler, agradeció «la firme decisión del Gobernador Weretilneck de garantizar que el trabajo del Vaca Muerta Oil Sur quede en manos de los rionegrinos».

Acompañaron al gobernador el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la exsecretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Ávilez; y legisladores provinciales.