Oleoducto Vaca Muerta Sur: cómo es la técnica de soldadura que batió un nuevo récord en Latinoamérica

En Río Negro, la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur avanza con rapidez y continúa superando records latinoamericanos. Días atrás en tan solo una jornada el equipo de construcción alcanzó la cifra historia de 175 soldaduras. Te contamos cómo es la técnica que se utiliza y permite el rápido crecimiento de esta obra de infraestructura energética de clase mundial.

El sostenido ritmo de trabajo en la obra se debe a la implementación de equipos de soldadura automática, una tecnología de alta precisión crucial para la construcción de ductos. Este método no solo optimiza la seguridad y la calidad de las uniones, sino que también incrementa notablemente la productividad del proyecto.

El soldador no tiene que mover el arco eléctrico, sino que lo hace indirectamente a través de un control remoto, esto lo cansa menos físicamente y le otorga una mayor calidad en la soldadura, porque el equipo hace la mayoría del trabajo. Son menos parámetros de control que en la soldadura manual, en la que tiene que controlar su mano permanentemente”, aclara Kevin Borisov, Superintendente de Soldadura de Techint Sacde.

Esta tecnología se aplica específicamente en los caños de 30 pulgadas de diámetro (76 cm) y en las tuberías de 24 metros que componen el oleoducto.

Si bien es una innovación para esta obra en particular, el uso de la soldadura automática no es inédito en la región, pues fue implementado previamente en proyectos clave como el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPFPM) y la Reversión del Gasoducto Norte.

Los últimos récords de un oleoducto clave para Vaca Muerta Sur

La construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) reviste una importancia estratégica para la exportación de crudo de la formación no convencional.

La traza del ducto parte desde Allen, bordea el río Negro hasta Chelforó y, desde allí, se dirige en línea recta hacia Punta Colorada, donde se levanta la terminal portuaria. En Punta Colorada, la obra incluye la construcción de la base metálica de un gigantesco tanque de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos.

El nuevo hito, superado días atras, fue de 175 soldaduras. La marca anterior que el mismo proyecto había logrado recientemente, a mediados de agosto registró 170 soldaduras en una sola jornada, lo que equivale a más de 4 kilómetros de cañería avanzada en un día de trabajo.