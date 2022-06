Paolo Rocca puso en dudas que el gasoducto a Vaca Muerta esté listo para el invierno que viene

Paolo Rocca negó que haya habido corrupción o direccionamiento en la licitación de la compra de los caños pero planteó que el gasoducto podría no estar listo para el invierno que viene.

La polémica abierta en torno a la licitación y construcción del gasoducto Néstor Kirchner parece no tener fin ya que fue hoy el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, quien salió a poner paños fríos al debate que ya se judicializó, pero tras remarcar que «no hubo corrupción ni direccionamientos en el pliego«, dio a entener que es posible que el gasoducto clave no esté listo para el invierno del año que viene.

Rocca participó hoy de una reunión por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y en su participación no eludió el tema más polémico del día a nivel nacional: el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Buenos Aires.

En ese espacio Rocca primero explicó cómo se llegó a la licitación para la compra de los caños que ganó Siat, una subsidiaria del grupo que encabeza, pero tras ello advirtió que «hoy está interviniendo la justicia y es muy probable que terminaremos pagando en el invierno de 2023 el gas a 28 dólares en lugar de 4 que es lo que estamos pagando ahora».

La referencia es directa al precio de importación del gas natural licuado (GNL) que Argentina debería importar si la línea no está operativa para el invierno del año que viene, un plazo de obra que ya venía ajustado antes del inicio de la polémica que con la intervención judicial promete demorarse aún más.

«Hacer 570 kilómetros de gasoducto en un año implica producir 60 kilómetros de tubo cada mes, 2 kilómetros al día, un camión cada 5 minutos que sale de la planta de Lanús a Neuquén. Es una tarea compleja que Tenaris logró hacerla. Ahora tiene que decidir qué hace el gobierno«, sentenció Rocca en su presentación.

Rocca negó que haya habido corrupción en el pliego

Rocca no evitó el tema que hoy es eje de una investigación judicial como es la licitación para la compra de los caños y explicó que desde el gobierno «salieron a buscar todos los que pudieron ofertar los tubos. Ninguno, ni los chinos, ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en los tiempos previstos. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo, llegó forzando toda nuestra cadena de abastecimiento de Brasil en la Argentina anticipando decisiones y tomando personal clave para poder presentar una oferta”.

Enfatizó que «la dirección de Ieasa -hoy nuevamente Enarsa- se encontró con un solo oferente, líder mundial en esto, pero una sola. Podía haber decidido cancelar la licitación y olvidarse del gasoducto o elegirnos a nosotros. Y lo que hizo, con sentido común, fue elegirnos a nosotros”.

Es por esto que remarcó que «no hubo corrupción ni direccionamiento del pliego«, y sumó «el pliego para la compra de tubos es técnicamente indiscutible. Es correcta la presión y el espesor. Hizo lo que tenía que hacer”.

Rocca dejó un claro mensaje además para el gobierno al sostener que «si queremos desarrollar Vaca Muerta tenemos que empezar a considerar el tema como política de Estado. No se puede poner una multitud de grietas, con gente de un lado y del otro, que confunde espesor con diámetro, milímetros con pulgadas».