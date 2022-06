Gasoducto a Vaca Muerta: advierten que cada día de demora costará 10 millones de dólares

Mientras aún está tibio el sillón del ministerio de Desarrollo Productivo que dejó Matías Kulfas, el consultor especializado Daniel Gerold, pateó el tablero y no solo advirtió que tanto las denuncias realizadas desde el sector del exministro, como de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández son incorrectas, sino que llamó la atención de todos los actores al remarcar que cada día que el gasoducto Néstor Kirchner se atrase tendrá un costo para el país de 10 millones de dólares.

Gerold es fundador y director de la consultora G&G Energy Consultants y es el consultor especializado en energía más reconocido del país. Antes del cruce al interior del gobierno que terminó con la renuncia de Kulfas y la decisión de legisladores de la oposición de presentar una denuncia que sin dudas frenará la obra aún no comenzada, Gerold ya había alertado en su informe semanal el riesgo de que se busque colar en la licitación de la obra civil a empresas sin experiencia en el área.

En una entrevista radial con Jorge Lanata, el consultor descalificó las denuncias impulsadas en contra de la obra sobre aparentes irregularidades y aseguró: “Creo que le han informado mal a la vicepresidenta que se expresó el viernes equivocadamente porque no hay otro que pueda hacer acá la chapa».

Y agregó: “Me asombran la renuncia que hubo, el comunicado en off, porque tienen errores técnicos porque se confunde el espesor de la chapa con el ancho de la chapa. Al ser de 36 pulgadas hay una fórmula matemática que determina cuál tiene que ser el largo de una chapa para doblarla y que se haga redonda por decir en simple. Eso tiene que tener 2900 milímetros para esto y ese tipo de chapas no se fabrica en el país porque no hay instalaciones que las hagan”.

Gerold indicó que ayer “una empresa -que fue mencionada en los cuestionamientos- que sacó un desmentido porque se dedica a otra cosa”. E ironizó al señalar que “se piensa que quizás la chapa de un lavarropas es lo mismo que la chapa de un gasoducto”.

El consultor sostuvo que “le informaron mal a la vicepresidenta, lo cual es raro también porque en sus dos mandatos se hicieron muchas ampliaciones de gasoductos, el cruce del Estrecho de Magallanes, y la chapa era importada de Brasil que es lo más cerca y más barato y de una empresa en donde Techint es una accionista minoritaria”.

El costo de cada día de demora

Y alertó además que “todo este ruido al país le va a costar mucho, cada día que no esté disponible el año que viene, esto que es la primera etapa, nos va a costar 10 millones de dólares por día”.

La advertencia radica en el costo que tendrá la importación de otro tipo de energéticos, ya sea gas licuado (GNL) o gasoil, para compensar los 11 millones de metros cúbicos de gas natural que el ducto debería transportar por día en el invierno del año que viene.

Gerold indicó que a su criterio hay cuatro empresas en el país que cuentan con condiciones para poder realizar la obra civil, cuya licitación lanzada el viernes marca que precisamente se adjudicará en cuatro tramos.

“Son Techint, Sacde, Víctor contreras y BTU que son empresas que han construido en el pasado gasoductos de esta envergadura, porque es un gasoducto muy importante”, indicó Gerold y detalló que “son grandes empresas de ingeniería que tienen las maquinarias, porque para mí la clave es tener las maquinarias y la capacidad financiera para poder hacer esto en un muy corto plazo de tiempo porque hay que hacerlo antes del próximo invierno”.

¿Se llega para el próximo invierno?

En tanto que sostuvo que “si las licitaciones no se demoraran, si no hubiera impugnaciones que suelen haber cuando es una obra pública, se podría llegar” a tiempo.

Explicó que “la cañería tubo un solo oferente, una subsidiaria de Techint, que fabrica la chapa en Brasil, no los caños, porque aquí nunca se fabricaron esa chapas porque no hay instalaciones y se van a hacer los caños en una planta de Valentín Alsina. Pero todavía no se firmó el contrato para esos caños que parece ser una formalidad pero evidentemente está demorado por todo este ruido que hay”.

Gerold remarcó que “si se adjudica y se firma ese contrato, si le liberan los dólares porque se necesitan no se si 250 millones para la importación de la chapa y después se construye, se puede llegar con la licitación en cuatro tramos”.

Aunque señaló más problemas: “el Estado decide hacer esto por obra pública pero no tiene equipo, no tiene alguien que lleve adelante la obra y no tiene supervisores”.