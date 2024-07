Para adquirir áreas que dejará YPF, el exministro Iguacel se une con TB Cargo y crean Bentia Energy

El exministro de Energía durante el gobierno durante la gestión de Mauricio Macri, Javier Iguacel se unió con la firma de transportes TB Cargo para crear Bentia Energy. En Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la empresa neuquina Ingeniería Sima, apuntan a adquirir un grupo de áreas de producción convencional en la Cuenca Neuquina, de las que se desprende YPF en su Proyecto Andes.

Esta empresa «nace con la visión de convertirse en un referente en el desarrollo energético y la exploración y producción de recursos naturales de Argentina, aprovechando al máximo el potencial de nuestro país. La empresa busca contribuir al crecimiento del país a partir de la innovación, generando valor para las presentes y futuras generaciones», marcaron desde la firma.

La UTE Bentia Energy junto con Sima, presentó una de las ofertas competitivas en el Proyecto Andes que lleva adelante YPF. Por el momento, se encuentra en el proceso de due diligence confirmatorio, para adquirir uno de los clústeres de la Cuenca Neuquina.

Según pudo confirmar este medio, se trata del clúster Neuquén Norte, que agrupa cuatro áreas con más potencial en petróleo que en gas. Incluye Señal Picada, Volcan Auca Mahuida, Las Manadas y Don Ruiz.

El objetivo de YPF es desprenderse de activos de producción convencional y focalizarse en los que son más rentables, como es Vaca Muerta. Comprende la venta de 11 clústeres que comprenden unas 30 concesiones. El programa está liderado por el Banco Santander y participaron más de 30 empresas y se han realizado más de 60 ofertas.

«Esta unión estratégica beneficiará tanto a los estudios de ingeniería como a la operación, permitiendo la reducción de costos de lifting y desarrollo, maximizando las inversiones para el crecimiento de la producción bajo estrictas normas de cuidado ambiental y de seguridad e higiene», resaltaron.

«Bentia será operador, y Sima aportará todo su Know How para el Mantenimiento e infraestructura«, señaló el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería Sima, Diego Manfio en diálogo con Energía On.

Ingeniería Sima es una empresa neuquina, con más de 40 años en el mercado. Desarrolla proyectos de ingeniería, construcción de instalaciones de superficie, operación y mantenimiento de campos petroleros y gasíferos, servicios de pozo, desarrollo de infraestructura, y exploración y producción de áreas maduras. Tiene más de 800 empleados en contratos del sector hidrocarburífero.

TB Cargo es una empresa argentina con presencia en 9 países y 50 años de trayectoria. Se posiciona como líder en logística, provisión de insumos y servicios para las industrias energéticas y mineras, con bases operativas en Añelo, Neuquén, Salvador Mazza, Salta, Perico, Jujuy y Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Hoy lidera la perforación de litio con dos equipos y es la segunda proveedora de Baritina, insumo esencial para la perforación de Vaca Muerta.

Javier Iguacel es Ingeniero en Petróleo, diploma y medalla de honor del ITBA. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria. Fue vicepresidente de Pluspetrol y en 2018 fue ministro de Energía de la Nación. Comenzó su carrera en YPF y suma distintos cargos gerenciales y ejecutivos en proyectos de Latinoamérica y África.