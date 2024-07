Vaca Muerta en escala: cuánto gas y petróleo se extrae de la formación shale

Hablar de Vaca Muerta ya no es algo exclusivo de ingenieros o geólogos, ni tampoco de los habitantes de Neuquén. Sin embargo, no son tantos quienes conocen a ciencia cierta qué tanto gas natural y petróleo se está obteniendo hoy de la formación shale y qué implica eso para la Argentina.

De acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, que están elaborados a partir de las declaraciones juradas de las mismas productoras, durante el mes pasado la producción de Vaca Muerta representó más de la mitad de todos los hidrocarburos que se extrajeron en el país.

Este es un dato para nada menor si se tiene en cuenta que son cinco las cuencas hidrocarburíferas con actividad en el país: Cuenca Austral, Cuenca del Golfo San Jorge, Cuenca Cuyana, Cuenca del Noroeste, y la Cuenca Neuquina, que es donde precisamente se encuentra Vaca Muerta.

Yendo a los números en sí, los registros procesados por Energía On, dan cuenta de que el mes pasado la producción de petróleo específico de Vaca Muerta –que se denomina por su tipo shale- alcanzó los 373.206 barriles por día.

Esto representa no solo el 93% de la producción de la provincia de Neuquén, sino el 56% del total de barriles que se extraen en todo el país, o dicho más en claro, uno de cada dos barriles de Argentina.

De hecho, durante junio la producción total de petróleo de Argentina llegó, gracias a los 373.000 barriles de Vaca Muerta a los 661.860 barriles diarios, con lo cual son más de 120.000 los barriles que diariamente quedaron en condiciones de ser exportados y que son el eje del superávit que viene mostrando la balanza comercial energética.

Mucho gas de Vaca Muerta

En el segmento del gas natural, la producción de Vaca Muerta también es destacada, y de hecho desde el año pasado ya duplica a todo lo que se extrae de Bolivia, por citar un ejemplo.

Durante el mes pasado, la producción de shale gas llegó a los 77,66 millones de metros cúbicos diarios, lo cual representó también más de la mitad de todo el gas que se extrajo en el país, concretamente el 53%.

Para poner en dimensiones qué implica una producción de 77,66 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Vaca Muerta, vale mencionar que incluso supera al consumo de base que tiene el país. Argentina, por sus estaciones tan marcadas tiene un consumo con un pico muy alto en los invierno y un segundo pico leventemente inferior en los veranos.

En el resto del año se da un consumo bajo, que es este consumo de base que a través del Plan Gas.Ar se contractualizó casi en su totalidad hasta el 2028, por un poco más de 67 millones de metros cúbicos, que claramente pueden ser cubiertos, y sobra, con la producción de los bloques de Vaca Muerta.

Pero además, estos 77,66 millones de metros cúbicos que se extrajeron por día en junio permitieron no solo a la provincia de Neuquén alcanzar la segunda marca más alta de producción en su historia, con 104,23 millones de metros cúbicos diarios, sino que también permitieron al país llegar a un total de 146,9 millones de metros cúbicos, reduciendo así una parte de las importaciones, ya que hasta que no se finalicen obras como la reversión del Gasoducto Norte y la planta compresora de Salliqueló del Gasoducto Néstor Kirchner, el gas de Vaca Muerta no podrá llegar más allá del centro del país.