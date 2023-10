Paro en Vaca Muerta: La mesa de control lleva un mes en retención de tareas

Más de 80 trabajadores de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén llevan a cabo una retención de tareas hace cuatro semanas. Reclaman pase a planta permanente, la extensión de la bonificación hidrocarburífera y la creación de un fondo estímulo. Recordaron que el gobernador, Omar Gutiérrez y el ministro de Energía, Alejandro Monteiro siguen cumpliendo sus funciones hasta el 10 de diciembre, por lo que «tienen la obligación de resolver los reclamos planteados«.

«Somos trabajadores y trabajadoras de la subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén, y hace cuatro semanas estamos con retención de tareas y funciones. A partir del 10 de diciembre, nuestro salario se va a reducir más del 50%, perjudicando el sostén económico de 80 familias y en algunos casos, dejándonos por debajo del índice de pobreza», expresaron en un comunicado.

Hasta el momento, los reclamos presentados al ministro Alejandro Monteiro, al gobernador Omar Gutiérrez y al subsecretario José Gabriel López no obtuvieron una respuesta favorable. Son «funcionarios públicos que ocupan un cargo hace más de 6, 8 y 10 años, respectivamente», subrayaron.

Durante esos años, «no fueron capaces de gestionar que nuestro salario, -con el que mantenemos nuestras familias-, sea un salario digno y deje de depender del gobierno de turno«, reclamaron.

Por otra parte, también entra en vigencia el Convenio Colectivo General de Trabajo, «donde el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, no veló por mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores«, subrayaron.

A casi un mes de haber iniciado la medida de fuerza, «continuamos solicitando la extensión de la Bonificación Hidrocarburífera para todas y todos, la creación de un Fondo Estímulo y el pase a planta permanente de 3 compañeros y compañeras, -promesa asumida pero tampoco cumplida-. Entendiendo que, son posibles soluciones a los reclamos iniciados meses atrás», explicaron.

La bonificación forma parte del convenio para la Administración Pública Provincial, que establece en el artículo 126 que los trabajadores alcanzados por la bonificación Hidrocarburífera recibirán un adicional calculado sobre el básico de la máxima categoría de su agrupamiento: un Profesional percibirá el 85% del básico la categoría PF5; y un Técnico, 85% del básico la categoría TC5.

Subrayaron que tanto el gobernador como el ministro continúan en la gestión, por lo que tienen «la obligación de resolver los reclamos planteados. Nos vemos en la necesidad de aclararlo, porque se justifican bajo el discurso de que esta gestión ya está terminando, y “no pueden hacer nada”.

A la vez, marcaron que las regalías hidrocarburíferas para el 2024 será «nuevamente la principal fuente de ingresos, componiendo el 40% de los recursos de la Provincia, es por eso que consideramos que nuestros reclamos son perfectamente legítimos. Formamos parte de la actividad hidrocarburífera, de la parte menos vista y valorada de Vaca Muerta«.

Vaca Muerta: Qué trámites no avanzan por la retención de tareas

La retención de tareas genera demoras en cálculos de los montos destinados a la coparticipación de los municipios de la Provincia, de los montos que van al Fondo Anticíclico y en las presentaciones de las empresas productoras.

Provoca también retraso y falta de control de las regalías y canon extraordinario de producción, certificación de los montos que garantizan la emisión de bonos provinciales y créditos tomados; retraso en autorizaciones de venteos, producción, concesiones hidrocarburíferas no convencionales, informes de producción y equipos.

«No estamos fiscalizando ni haciendo control de instalaciones y actividades en yacimientos; los sistemas que utilizan las empresas para presentar sus obligaciones (regalías, información, memorias técnicas, etc) no están funcionando; inconvenientes con la Red de Monitoreo Sísmico; sin actualizaciones en la página web, redacción de gacetillas, redes sociales, entre otros», detallaron.

«Necesitamos una solución urgente. Nuestros ingresos familiares se están viendo perjudicados al terminar esta gestión, y aún no hemos obtenido una respuesta favorable», cerraron.