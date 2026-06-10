Vaca Muerta 2030: TGS selló el acuerdo para exportar líquidos del gas por US$ 1.200 millones anuales

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció este miércoles 10 de junio que se aprobó el acuerdo por el proyecto de líquidos de gas natural (NGL). La iniciativa -en la que se suscribieron YPF, Pluspetrol y Chevron– estima una inversión de US$ 3.000 millones para impulsar el motor exportador en Vaca Muerta. Su puesta en operación está prevista para el año 2030.

La empresa comunicó que el directorio aprobó los acuerdos para cubrir más del 80% de la capacidad del proyecto. Asimismo, informaron que mantienen negociaciones avanzadas con otros productores para completar el volumen disponible.

“Es una inversión estratégica de gran relevancia para el desarrollo energético de Argentina», dijo el CEO de TGS, Oscar Sardi, y aseguró que esto permitirá generar exportaciones «por aproximadamente US$1.200 millones anuales».

Acuerdo para exportar líquidos de gas natural de Vaca Muerta: múltiples obras y 19 mil puestos de trabajo directos e indirectos

El proyecto está orientado a la obtención de los líquidos recuperados a partir del procesamiento del gas natural proveniente de la producción de hidrocarburos. Desde TGS señalaron que la iniciativa resulta clave para resolver uno de los principales cuellos de botella que podrían limitar el desarrollo de Vaca Muerta, y de esta manera consolidar su potencial exportador.

Entre las particularidades del proyecto, permitirá viabilizar el aumento de la producción de crudo y adecuar el gas asociado para su transporte a través de los gasoductos troncales y de exportación.

Según estimaron, durante los cuatro años de ejecución de la obra calculan la generación de aproximadamente 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.

La compañía indicó que la nueva infraestructura permitirá producir cerca de 2,7 millones de toneladas anuales de líquidos de gas natural.

Entre las obras que contempla el acuerdo se encuentran:

La construcción de un gasoducto de segregación de corrientes de gases de aproximadamente 100 km.

de aproximadamente Nuevas instalaciones de Procesamiento de Gas en la Planta Tratayén .

. La construcción de un poliducto entre Tratayén y Bahía Blanca.

La construcción de una planta de fraccionamiento y una planta de almacenamiento de productos en Bahía Blanca.

en Bahía Blanca. Trabajos complementarias en la terminal marítima para su exportación.