PECOM da un paso estratégico con su primer contrato para comercializar crudo de producción propia

La primera entrega de crudo está prevista para los próximos meses y será canalizada a través de San Benito Upstream, la sociedad vinculada que la empresa utiliza para sus operaciones de comercialización. Foto gentileza.

La empresa de energía multidisciplinaria PECOM, dedicada a la operación, construcción y provisión de servicios y productos para la industria de Oil & Gas, anunció un nuevo avance en la evolución de su negocio con la concreción de su primer contrato para la venta de crudo propio.

La primera entrega está prevista para los próximos meses y representa un cambio estratégico para la compañía, que incorporará una capacidad con la que hasta ahora no contaba: la comercialización de su propia producción, en lugar de vender el petróleo en boca de pozo a un tercero. De esta manera, podrá capturar una mayor porción del valor generado por su actividad de Upstream.

La firma del contrato se realizó con Trafigura, uno de los mayores comercializadores de materias primas del mundo. Fundada en 1993, la compañía conecta productores y consumidores de minerales, metales y energía mediante una red global de infraestructura, logística y conocimiento de mercado, optimizando las cadenas de suministro internacionales.

La operación fue negociada por San Benito Upstream, empresa ahora encargada de canalizar esta nueva etapa comercial. La misma opera en Vaca Muerta, desarrolla actividades vinculadas al suministro de arena de fracturación, el procesamiento en la cuenca y el apoyo operativo en los yacimientos.

La compañía evolucionó desde una operación de transbordo hasta convertirse en una plataforma integrada que abastece arena de fracturación de alta calidad, realiza su procesamiento dentro de la cuenca y ejecuta la logística de última milla.

Con operaciones cercanas a los principales desarrollos de shale del país, integra el abastecimiento, transporte, preparación y entrega del insumo, garantizando la continuidad y confiabilidad de toda la cadena de suministro.

Desde PECOM destacaron la importancia del acuerdo: «Este hito es un paso más en la consolidación de nuestro negocio de Upstream para sumar, a la capacidad de producción, una capacidad comercial propia y capturar así mayor valor de lo que producimos».

Además, agregaron: «Seguimos avanzando con una visión de largo plazo, preparados para asumir nuevos desafíos y seguir generando valor».

Con la primera operación prevista para los próximos meses, el contrato marca un nuevo capítulo para la empresa, que fortalece su posicionamiento como proveedor de crudo tanto para el mercado local como para el internacional.