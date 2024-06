Petróleo y gas: avanza una importante fusión de empresas pero antes debe resolverse un arbitraje

Los accionistas de Hess aprobaron el martes la propuesta de fusión de 53.000 millones de dólares con Chevron, lo que acerca a la segunda petrolera estadounidense a obtener un activo preciado por los descubrimientos masivos en Guyana. La aprobación supera un obstáculo, pero el acuerdo aún requiere la aprobación regulatoria y debe enfrentar un arbitraje con Exxon y Cnooc, socios de Hess en Guyana.

La aprobación regulatoria podría llegar el próximo mes, según Frederic Boucher, analista de arbitraje de riesgos de Susquehanna Financial Group, basándose en el tiempo que tomó la Comisión Federal de Comercio (FTC) para aprobar la adquisición de Pioneer Natural Resources por parte de Exxon a principios de mayo.

Para su aprobación era necesaria una mayoría de los 308 millones de acciones en circulación de Hess que votaran a favor del acuerdo. La votación es una victoria para el director ejecutivo John Hess, quien puso en juego su reputación y el futuro de una empresa fundada por su padre.

Pero para aprobar el acuerdo, es necesaria una resolución de la disputa presentada por Exxon y Cnooc a un arbitraje internacional. Las empresas afirmaron que tienen derecho de preferencia sobre cualquier venta de los activos de Hess en Guyana.

El arbitraje de Exxon podría retrasar el cierre del acuerdo hasta 2025. «Estamos muy contentos de que la mayoría de nuestros accionistas reconozcan el valor convincente de esta transacción estratégica y esperamos completar exitosamente nuestra fusión con Chevron», dijo el CEO Hess.

Las acciones de Hess y Chevron ganaron gracias a los resultados. Hess subió una fracción a 152,05 dólares y Chevron subió menos del 1% a 159,04 dólares. «Suponiendo que Chevron gane el arbitraje de Exxon o llegue a un acuerdo, la transacción se concretará ahora», dijo el analista de la firma financiera MKP Advisors, Mark Kelly.

Los accionistas de Hess tendrán casi el 15% de Chevron, mucho más grande, y tendrán acceso a su dividendo, que es cuatro veces mayor que el de Hess. La aprobación de los accionistas también fortalece la posición de las empresas en cualquier negociación con Exxon.

Si bien Exxon no mostró interés en ofertar por Hess en su conjunto, no descarta una posible oferta por los activos de Hess en Guyana. «Es bueno que Chevron haya superado este obstáculo dados los rumores sobre la incertidumbre del arbitraje de Guyana. Sin embargo, no creo que esto influya en el resultado del reclamo de Exxon», señaló el analista de la firma de inversión Morningstar, Allen Good.

Exxon opera toda la producción en Guyana con una participación del 45% en el gigante campo Stabroek. CNOOC posee otro 25% de la empresa conjunta. Ambos reclaman un derecho de preferencia en cualquier venta de Hess de su participación del 30%.