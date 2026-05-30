El Trece confirmó los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el último fin de semana de mayo 2026

El Trece dio a conocer la lista de invitados que participarán este fin de semana en sus tradicionales programas de entrevistas y actualidad, encabezados por Mirtha Legrand y Juana Viale.

Quiénes estarán en las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este sábado 30 de mayo, desde las 21.30, una nueva edición de La Noche de Mirtha contará con la presencia del actor Osvaldo Laport, la conductora Denise Dumas, la periodista y presentadora Andrea Politti y el cantante tropical Ricky Maravilla.

Por su parte, el domingo 31 de mayo a las 13.45, Almorzando con Juana recibirá a la actriz Andrea Pietra, el actor y humorista Peto Menahem, la modelo y conductora Mery del Cerro, la periodista deportiva Alina Moine y el actor Diego Castro.

Ambos ciclos son producidos por StoryLab para El Trece y forman parte de la programación habitual de los fines de semana del canal.

Con estas figuras provenientes del espectáculo, el periodismo y la televisión, tanto Mirtha Legrand como Juana Viale volverán a reunir en sus mesas a personalidades destacadas para abordar temas de actualidad, trayectoria profesional y experiencias personales.

Con información de NA