Petroleras y gobierno en crisis por el peaje para Vaca Muerta

La decisión del gobierno de Neuquén de avanzar con un nuevo peaje en las rutas petroleras generó polémica entre las empresas de Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina. El gobierno endureció su discurso contra un aliado estratégico como la industria petrolera en época de elecciones y generó malestar en el sector.

La posición en general de las empresas y ejecutivos de la industria que consultó este medio es que ven con “seria preocupación” que el gobierno provincial siga sumando tasas a una industria que ya le deja millones de dólares en concepto de tasas y bonos exclusivos. Reclaman que los constantes tironeos perjudican a la actividad.

Se trata de un juego de tensión característico en la industria, y que se repite cada vez que se implementan medidas similares. Lo distintivo ahora es el contexto de elecciones dónde el gobierno busca engrosar su figura y mostrar autonomía y autoridad (ver adelante).

“Nadie puede estar en contra de que la provincia quiera usar los recursos que deja la industria para acondicionar caminos y rutas. Pero no es que las empresas no pagan por ello, sí lo hacen, e incluso cuando se firman los pilotos, cuando todavía no se produjo nada”, le dijo una de las fuentes consultadas por este medio en estricto off the record.

A lo que hace referencia es que, en el caso de los no convencionales, cuando una compañía le solicita a la provincia una concesión de explotación (Cench) le abona una serie de bonos y tasas, incluso antes de producir un solo metro cúbico. Se paga un porcentaje del plan de inversiones que se anunció.

Un ejemplo de estos son los bonos por Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Bono de Infraestructura y Bono de Explotación, por nombrar algunos, y de los cuales parte del dinero está destinado para caminos y rutas.

En números 60 millones de dólares, en casos de proyectos grandes, suele englobar los bonos que pagan las empresas cuando firman concesiones nuevas.

De forma resumida podría decirse que los montos que se pagan varían, entre otras cosas, por el tamaño de los proyectos pilotos. Para tener referencia, empresas pagan entre 4,5 a casi 60 millones de dólares al momento de la firma de las concesiones. Esto sin tener en cuenta otros aportes que realizan las empresas y potenciales nuevos pagos, por ejemplo, en concepto de Bono de Extensión de Área, si la empresa busca ampliar su desarrollo.

“Cuando vos ves la Cench, decís que bueno que se les dé este destino. Lo cierto es que después nadie hace los números”, sumaron.

No hay seguimiento de los fondos que se pagan a provincia

Desde la mayoría de las empresas se marcó que los fondos que destinan para infraestructura no terminan ejecutándose en las cercanías en las que operan. Si bien no reclaman la distribución de los montos que aportan, la no inversión en los caminos petroleros luego termina cayendo sobre las operadoras.

Incluso hay bonos que no entran a fondos de afectación específica, sino a rentas generales. Todos los consultados aseguraron que no tienen seguimiento de los fondos, una vez que se los dan al gobierno. “Las veces que intentamos hacerlo, no pudimos”, confió una fuente en Vaca Muerta.

“Después tenés cortes de ruta porque hay vecinos que reclaman por agua. Llueve y se rompen las calzadas. Y la culpa es de la industria”, ironizó.

Muestra de autoridad

El equipo que lidera Omar Gutiérrez quedó molesto con la industria petrolera por haber hecho la vista gorda con el asfalto de la Ruta Provincial 67, que justamente se planteó para que sea usada por el tránsito pesado que mueve el sector. La obra son unos 19 kilómetros de asfalto entre la Ruta Nacional 22 (ex Autovía Norte) y la Ruta Provincial 51.

El objetivo del gobierno era que las empresas se hagan cargo de asfaltado y, al no suceder eso, la provincia tomo deuda de organismos internacionales.

La obra quedó envuelta en un tire y afloje por las partes, en la que de un lado se reclamó que ya se aportan fondos para eso y, del otro, que no son suficientes.

Con la campaña electoral de fondo, el peaje llega en un momento en el que el Ejecutivo provincial busca mostrar autoridad frente a un electorado que está acostumbrado a ver como los millones de dólares que mueve Vaca Muerta pasan, en su mayoría, solo por las rutas.

De manera forzada el Ejecutivo se crea un enemigo en épocas electorales y tensiona una relación con una industria a la que, en momentos de menos urgencias, le es funcional.

Después de todo, parece que en la previa a las elecciones vale todo y otro ejemplo de esto son las declaraciones del candidato a gobernador Ramón Rioseco que prometió duplicar las regalías hidrocarburíferas de Vaca Muerta. Algo que no es aplicable sin afectación al nivel de inversión.

El peaje que será un canon y las preguntas abiertas

Desde el equipo que lidera el jefe de Gabinete, Sebastián González, dieron detalles a la prensa de cómo sería la implementación de la nueva medida. Y lo que en su génesis se planteó como un peaje, al final terminaría implementándose como un tipo de canon.

Los detalles se filtraron justamente para empezar a tantear a las petroleras, anticipándose al rechazo que generaría y, también, para sumarle épica al proyecto de ley que ya tiene fecha: se presentará en la Legislatura en marzo, en la apertura del período de sesiones ordinarias.

El tránsito pesado de la industria inunda las rutas de Neuquén. (Foto: archivo Matías Subat)

El gobierno promete que las empresas pymes no se verán afectadas por el pago del peaje y que solo se les cobrará a las petroleras y empresas de servicios grandes. ¿Cómo se controlará que las grandes no les trasladen el nuevo canon a las pymes de transporte?

El canon estará argumentado como una “contribución especial” por el uso intensivo de las rutas. Comenzaría a aplicarse en la Ruta Provincial 67 -eje de la polémica-, pero se extendería en el tiempo al resto del corredor petrolero que va hacia Vaca Muerta.

La instrumentación sería con un pago anual o semestral (dependerá de las empresas) y el monto a pagar se calculará de acuerdo a la flota propia o contratada. ¿Cuál es el monto que pretende recaudar el Ejecutivo con esta nueva medida?

Después de todo, un monto abultado sería un tiro en el pie y un monto bajo no garantizaría nada más que las urgencias de campaña o del día a día.

Regalías, exportación y producción

Las regalías de petróleo y gas fueron durante el 2022 el recurso estrella de la provincia de Neuquén y la manera más fácil de graficarlo es que de cada diez pesos que ingresan al Estado por mes, cuatro corresponden a lo que pagan las empresas por la producción. El año pasado aumentaron un 122% interanual en el acumulado anual y fueron de 162.200 millones de pesos.

“Que le sigan sacando plata a las petroleras, cuando ya hay un nivel de regalías importantes que se les da a la provincia hace ruido. O hay una mala administración de lo que deja la industria, o es simplemente la idea de seguir sumando tasas y bonos que pueden perjudicar a la actividad”, señaló una fuente de la industria.

Recientemente el ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén comunicó que durante 2022 se exportó un total de 22 millones de barriles de petróleo y un total de 1597 millones de metros cúbicos de gas. Además revelaron que el precio promedio de venta obtenido por barril de petróleo fue de nada más y nada menos que 87 dólares.

En total, Vaca Muerta generó un total de 2.331 millones de dólares en concepto de exportaciones. Esto implicó un crecimiento interanual de 262% y 679% en las exportaciones de petróleo y gas natural.

La producción de petróleo y gas en la provincia durante diciembre, el último dato disponible, fue de 308.660 barriles de petróleo por día. La de gas fue de 80,63 millones de metros cúbicos por día.

En lo que hace al petróleo fue el récord histórico de la provincia y acumuló un salto interanual del 26,2%. Del total bombeado, casi el 91% fue no convencional. En el gas, el aumento interanual fue del 3,32%.