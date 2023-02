Omar Gutiérrez anunciará el peaje para las rutas que van a Vaca Muerta en marzo

El proyecto de ley para cobrar peaje a las empresas petroleras en las rutas que conducen a Vaca Muerta será presentado en la Legislatura provincial en ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias.

Fuentes oficiales indicaron que se había resuelto que iba a tomar el formato de ley y no de decreto en la Ruta Provincial 67 como en un primer momento se había especulado. Entre las certezas, se indicó que no iba a ses a través de una concesión sino que sería administrado por el Estado y los pagos integrarían una suerte de fondo vial para invertir en rutas y no a Rentas Generales.

Todavía no está cerrado el borrador definitivo porque hay cuestiones que no están resueltas como es la forma en que se cobrará. Se analiza hacerlo mediante el pago de un canon que se le cobraría a las petroleras o hacerlo a través del tradicional sistema de cabinas.

Las fuentes indicaron que la Ruta 67, paralela a la 7, que une la Autovía Norte de la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 51, está siendo asfaltada y que su culminación es en las próximas semanas.

El corredor petrolero se integra además por las rutas 7, cuya duplicación entre la Tercera Rotonda de Centenario y el acceso a Vista Alegre está a cargo de Vialidad Nacional, la 51, y la 17. El gobierno provincial está en trámite para hacer la circunvalación de Añelo para sacar la circulación de camiones de la zona urbana.

También se suma la Ruta 5 cuya repavimentación de anunció hace dos días que conduce a Rincón de los Sauces y que es la ruta que se corta por el cruce de ríos de lodo en cañadones.

El gobernador inaugurará por octava y última vez el período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial, momento en que acostumbra a presentar un paquete de leyes de interés del Ejecutivo. No trascendió el tenor de otras iniciativas.

La mayor atención oficial sobre las rutas se observó desde el 19 de enero. Ese día se produjo una lluvia convectiva en la zona norte de Añelo y el agua produjo una catarata hacia el bajo, donde se encuentra la cinta asfáltica. Se produjo un gran socavón en la banquina que hacía tambalear la Ruta 7. Esto se sumó a los 7 cañadones que atraviesan la Ruta 5, siendo los más grandes: Desfiladero Bayo y Carranza, y que impidieron la normal circulación vehicular.

Entre los argumentos para el cobro de peaje se escribirá que las empresas pagan para ganar tiempo que se traduce en eficiencia y productividad.