Petroleros de Chubut convocan a movilización por la venta de Manantiales Behr y apuntan contra Vaca Muerta

En un duro comunicado, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut convocó este lunes 15 a una manifestación masiva en la administración de Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, bajo la consigna de denunciar lo que consideran el abandono del área por parte de YPF. El eje del conflicto fue la venta del área Manantiales Behr a Rovella Energía, por 500 millones de dólares.

Tras un periodo de disputa para la Cuenca del Golfo San Jorge, Rovella Energía se quedó con la concesión Manantiales Behr, un área emblemática de YPF que forma parte del plan Andes de salida del convencional. Así lo confirmó Jorge Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas de la provincia. La reunión para cerrar el acuerdo tendrá lugar hoy en Comodoro Rivadavia.

La compra fue la mayor cifra ofrecida entre los interesados que según trascendió, se encontraban CAPSA, PECOM, Grupo San Martín y Rovella Energía.

Sin embargo, la venta del sector más productivo de la zona -por fuera de Cerro Dragón- reavivó un reclamo de los trabajadores del petróleo. Según anunció el sindicalista y diputado por Provincias Unidas, Ávila, desde el gremio subrayan que esta decisión afecta el futuro económico de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia , que dependen de estas decisiones.

Ávila, acusó a YPF de llevarse los recursos y “no dejar nada”. En su reclamo, denunció falta de transparencia en la operatoria, ausencia de definiciones sobre el pasivo ambiental y puso en duda las promesas de mantenimiento. Según indicaron desde el sindicato, esa operación representa una “fuga de capitales” ya que la nueva operadora Rovella Energía no habría presentado “ningún plan claro de inversión ni garantías de continuidad”, lo que deja a la región“desamparada”.

Manantiales Behr produce actualmente cerca de 4.000 metros cúbicos diarios de crudo, unos 25.000 barriles por día, y conserva una infraestructura clave que lo convierte en una pieza estratégica para cualquier empresa que busque afianzar su posición en la región. Su venta se inscribe en la segunda ronda del Plan Andes, como parte de la estrategia de YPF para concentrarse en Vaca Muerta y dejar atrás los activos convencionales.

El secretario general del gremio consideró que las promesas de remediación no son más que“un cuento chino” y reprochó a Horacio Marín (el CEO de YPF) por imponer condiciones poco claras al traspaso, dejando en evidencia un abandono de responsabilidades ambientales y sociales hacia la región.

En su denuncia, el sindicato advirtió que YPF y especialmente Marín habrían destinado los recursos de desinversión en la región de Chubut hacia la explotación de no convencionales en Vaca Muerta, dejando atrás un “pasivo ambiental inmenso” en áreas como el bloque Manantiales Behr.

Según el sindicato, el abandono de pozos y la paralización de tareas de mantenimiento implican, no sólo un riesgo ambiental severo, sino “una traición a las comunidades y trabajadores que confiaron en inversiones y continuidad de empleo”.