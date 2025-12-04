YPF pisa fuerte: obtuvo el reconocimiento a Compañía Regional del Año en Londres

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía en el marco de las jornadas de la World Energy Capital Assembly (WECA).

La empresa YPF fue reconocida como la compañía regional del año por el Energy Council en Londres. El premio destaca los avances en eficiencia operativa junto al impacto concreto del Plan 4×4 y el proceso de modernización que la compañía viene impulsando.

El reconocimiento fue otorgado por los resultados alcanzados durante el último año, en el cual se registraron más de 200.000 barriles diarios de producción propia de shale oil, lo que equivale a un crecimiento del 82% en menos de dos años. Junto a avances en eficiencia operativa que ubican la producción no convencional de YPF a niveles de competitividad comparables con los de Estados Unidos.

Además, destacaron la consolidación de proyectos estratégicos como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG. Dichos proyectos permitirán consolidar al país como un exportador de energía a nivel mundial.

El premio fue recibido por Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía en el marco de las jornadas de la World Energy Capital Assembly (WECA) en Londres.

“Estoy muy contento por haber recibido este reconocimiento internacional que confirma que estamos avanzando con decisión para alcanzar el objetivo de convertirnos en una empresa de clase mundial”, afirmó Marín.

“Nada de esto sería posible sin el compromiso y la pasión de cada uno de los que hacemos YPF. Este premio es de todos ustedes”, sostuvo. “Seguimos trabajando para que YPF sea cada día más competitiva, más innovadora y un orgullo para todos los argentinos”, concluyó.