Nueva etapa productiva en Santa Cruz: seis nuevas empresas comenzaron a operar en la Cuenca Golfo San Jorge 

Diciembre llegó con cambios para las diez áreas hidrocarburíferas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge, las cuales estaban bajo operación de YPF, al norte de Santa Cruz. Tras la licitación pública 542/2025, llevada adelante por FCORMICRZ S.E (Fomento Minero de Santa Cruz), quedaron al mando de seis nuevas empresas adjudicatarias.

Entre las empresas al mando se encuentran: Patagonia Resources S.A., que desde el lunes opera las áreas “Los Perales–Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”. Clear Petroleum SRL, al mando del bloque “Cañadón de la Escondida–Las Heras”;Roch Proyectos S.A.U, que desarrolla ahora los bloques “Cañadón Yatel” “Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte” y “El Guadal–Loma del Cuy”.

Mientras que Azruge S.A, ya tiene a su cargo el bloque “Cañadón Vasco” y Brest S.A., opera el bloque “Pico Truncado–El Cordón”. Por su parte el consorcio de Quintana E&P Argentina SRL y Quintana Energy Investments S.A también comenzó a operar el bloque “Cañadón León–Meseta Espinosa”.

Las inversiones para estas áreas superan los 1.250 millones de dólares hasta 2031, este proceso tuvo como objetivo impulsar nuevas inversiones en la región, optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos provinciales y fortalecer la participación de empresas nacionales e internacionales bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y generación de valor local.

Durante el 1 y 2 diciembre se realizaron las primeras jornadas de trabajo con el equipo que ya conforma parte de la Unidad de Negocio de Clear Upstream. Durante la bienvenida, el director de Negocio de Clear Upstream, Leonardo Deccechis subrayó: “(…) Nuestros objetivos son priorizar la producción sustentable, responder a los desafíos con tecnología, y mejorar tiempos operativos”.

Además, añadió que “Clear entra a estos yacimientos con una convicción innegociable: recuperarlos, ponerlos de pie y volver a hacerlos producir como se merecen”. Finalmente puntualizó: “(…).Estamos orgullosos de seguir construyendo un equipo sólido y preparado para los desafíos del sector”. Por su parte Sergio Martel a cargo de todas las Operaciones y Mantenimiento de los yacimientos, destacó: “(…) Clear es una empresa de gran trayectoria y experiencia en la Cuenca y en campos maduros. Como equipo vamos a seguir trabajando con el foco en la eficiencia y productividad para lograr un crecimiento sostenible de nuestras actividades”.