Por Vaca Muerta, las exportaciones de petróleo superan los 100 millones de barriles en lo que va del año

El gráfico de la evolución de las exportaciones de petróleo de Argentina desde el inicio del desarrollo de Vaca Muerta, en 2012, deja en claro el cambio trascendental que se ha registrado y que promete multiplicarse a partir de marzo cuando se ponga en marcha el nuevo puerto exportador en Río Negro. Es que mientras en 2012 se exportaron en promedio 68.000 barriles por día, en lo que va del año ese valor se ubicó sobre los 350.000 barriles diarios y permitió por primera vez que el país supere los 100 millones de barriles exportados en un año.

Los datos utilizados para este análisis corresponden a los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación y fueron procesados por EnergíaON. Los mismos marcan que Argentina se encontraba en una meseta de exportaciones de petróleo hasta el 2021, un período en el que la producción de Vaca Muerta crecía pero no a niveles exponenciales y lo que permitía era solo la exportación de los saldos que dejaba el mercado interno.

Argentina consume cerca de 500.000 barriles por día para el funcionamiento de sus refinerías, con lo cual la producción total del país debía superar ese volumen para poder tener saldos que despachar. En estos primeros años de Vaca Muerta el principal flujo de las exportaciones no fue el shale oil específico de la formación, sino al revés, el petróleo pesado de las cuencas del sur, en especial el Escalante, que excedía las demandas de las refinerías locales.

El primer cambio en la gráfica se dio en 2020, en medio de la pandemia. La estricta cuarentena dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández obligó a las petroleras a tener que exportar si no querían cerrar sus pozos.

Y si bien esas exportaciones fueron negativas en términos de precios -se llegó a pagar apenas 9 dólares el barril- terminaron siendo una ventaja para el país: dieron a conocer el nuevo petróleo de Vaca Muerta al resto del mundo.

Desde el 2022 la senda de crecimiento de las exportaciones de petróleo fue clara, a partir del incremento de la producción de Vaca Muerta que dejó atrás esa figura de «saldos exportables» para pasar a encarar la producción directamente con destino a la exportación.

Los registros oficiales marcan que el año pasado las exportaciones de petróleo llegaron a un nivel promedio de 247.000 barriles por día y sumaron un total que fue récord en ese momento: 90,2 millones de barriles.

El dato 12,64 millones de barriles se exportaron en septiembre de este ño, el nivel récord y casi idéntico al de octubre. Representa el despacho de 421.279 barriles al día.

Si bien la vara estaba alta, el auge productivo de Vaca Muerta fue tal que logró superar el registro histórico de la era dorada del convencional, de 1998, y llevó a que ya en septiembre de este año se supere el volumen de exportaciones de todo el 2025.

Pero además, en octubre se pasó la barrera de los 100 millones de barriles exportados, sumando un total de 106,25 millones de barriles, y quedando dos meses más para completar el año y trazar lo que ya se sabe que será el nuevo año récord en exportaciones.

Las vías de exportación: por dónde salió el petróleo

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Energía de la Nación, en este año hubo tres vías principales para la exportación de petróleo. Estas son Oiltanking (Otamérica) que carga desde Puerto Rosales buques; el Oleoducto Trasandino (OTASA) que parte desde el Norte Neuquino y termina en Talcahuano, Chile; y Caleta Córdova, un sistema de monoboyas ubicado en Chubut.

El que menos crudo despachó en lo que va del año es Caleta Córdova, que al mes pasado sumó 2,90 millones de barriles, con la particularidad de ser éstos totalmente del convencional y en su mayoría de petróleo pesado.

El Oleoducto Trasandino fue la segunda vía con más actividad, acumulando de enero a octubre 23,87 millones de barriles de petróleo de la Cuenca Neuquina. Este ducto, que despacha a la terminal de la estatal chilena ENAP, carga en su interior una mezcla de petróleo convencional y shale oil de Vaca Muerta, dado que desde el vecino país se solicita que no sea un crudo demasiado liviano.

El ducto, que tiene un contrato de compra por otros 7 años, muestra un flujo estable en este año, entre 80.000 y 79.000 barriles por día, sobre una capacidad nominal máxima de 105.000 barriles diarios. Y elevó un 1,6% sus despachos en relación con el año pasado, pero no por más volumen, sino gracias a que este año no registró interrupciones en sus envíos como se vieron en 2025 por los temporales de lluvia.

La chilena Enap firmó contratos para importar petróleo de Vaca Muerta por 12.000 millones de dólares.

Sin dudas la vía estrella de las exportaciones de petróleo del país es Oiltanking, el complejo portuario que opera Otamérica, que llegó en octubre a los 79,57 millones de barriles exportados, descontando claro está la cantidad de petróleo que ingresa en su sistema pero se redirige a las refinerías.

El grueso del incremento de las exportaciones de este año fluyó por esta vía que elevó un 43% sus depachos, un auge en el que las reformas realizadas para permitir el ingreso de buques de mayor porte fueron un aliciente.

Pero sin dudas el mayor traccionador del incremento en las exportaciones fue la disparada del precio del crudo que generó el conflicto en Medio Oriente y que revalorizó la ubicación argentina. Los registros muestran que mientras en enero y febrero la tasa de crecimiento de los despachos era del 19%, esto se aceleró a partir de marzo, trepando en el período marzo-octubre a un alza del 30,6%.

Lo más destacado de todo esto es que este auge exportador se da justo en la víspera del inicio de las operaciones del sistema VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), en la costa rionegrina, que espera iniciar a fines de marzo sus exportaciones, partiendo de un caudal de 180.000 barriles diarios adicionales, y con la meta de llegar a fin de año a los 550.000 barriles diarios, tan solo por esa vía.