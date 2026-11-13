RIGI: aprueban dos proyectos de TGS por US$ 3.245 millones para procesar líquidos de gas natural

Las medidas se formalizaron en las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 del Ministerio de Economía. Foto: TGS

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS), destinados al tratamiento y transporte de líquidos del gas natural (NGL, por sus siglas en inglés). Se tratan de iniciativas clave para el desarrollo de Vaca Muerta, y suman inversiones comprometidas por aproximadamente US$ 3.245 millones.

Ambas aprobaciones quedaron formalizadas este viernes mediante las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 del Ministerio de Economía, publicadas en el Boletín Oficial. Los proyectos se desarrollarán a través de dos empresas subsidiarias: Procesadora de Gas del Sur (PGS), para la infraestructura de captación y separación en Neuquén, y Midstream de Gas del Sur (MGS), para el transporte, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de los líquidos.

El primer emprendimiento contempla una inversión de US$ 1.394 millones para construir un sistema de gasoductos de captación y ampliar la capacidad de procesamiento en Tratayén. El segundo prevé desembolsos por US$ 1.849 millones para desarrollar un poliducto de 577 kilómetros entre Neuquén y Bahía Blanca, además de una planta de fraccionamiento y las instalaciones necesarias para almacenar y despachar los productos.

Según las estimaciones oficiales difundidas con los proyectos, las obras generarán alrededor de 19.000 puestos de trabajo durante la construcción. Una vez que entren en operación, a partir de 2030, podrían aportar exportaciones por unos US$ 1.100 millones anuales.

Los detalles de la planta de separación de líquidos de gas natural en Tratayén

El proyecto de PGS contempla la construcción de dos ramales de captación de 24 pulgadas de diámetro. El ramal norte tendrá su punto de ingreso en Sierra Chata, mientras que el sur se conectará con el Gasoducto Vaca Muerta Sur, en Fortín de Piedra. Ambos confluirán en el kilómetro 32 para continuar mediante un ducto de 30 pulgadas hasta la Planta de Procesamiento de Tratayén

La iniciativa también incluye la reconversión de dos módulos criogénicos existentes, identificados como Propak P1 y P2, y la incorporación de otros dos nuevos, P3 y P4. Con esa infraestructura, la capacidad total de procesamiento de gas rico alcanzará los 1.200 millones de pies cúbicos diarios.

El objetivo es captar el gas producido en la Cuenca Neuquina y separar los líquidos que contiene, entre ellos etano, propano, butano y gasolina natural. Estos componentes tienen valor comercial propio y pueden destinarse a distintos mercados industriales y energéticos.

La resolución 1977/2026 establece que la inversión computable comprometida para este proyecto asciende a US$ 1.394 millones. La empresa declaró que las obras comenzaron en mayo de 2026 y que prevé iniciar la operación de las instalaciones el 1 de febrero de 2030, con una vida útil estimada de 30 años.

El poliducto que conectará Tratayén con Bahía Blanca

La segunda iniciativa, que corresponde a MGS, fue aprobada mediante la resolución 1976/2026. Su componente central será un poliducto que conectará la planta de Tratayén, en Neuquén, con General Daniel Cerri, en Bahía Blanca. Tendrá una extensión de 577 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro.

El proyecto incluye además una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de una mezcla de líquidos del gas natural. Asimismo, contempla tres ductos de transferencia de 16 kilómetros hacia las instalaciones de almacenamiento y despacho, además de las conexiones con el puerto de Bahía Blanca.

En esa planta se separarán los distintos componentes de la mezcla para obtener principalmente propano, butano y gasolina natural, productos que tendrán como destino predominante la exportación.

La inversión prevista para este desarrollo es de US$ 1.849 millones. Al igual que en el proyecto de procesamiento, la empresa informó que las obras comenzaron en mayo de este año y que la fecha estimada para el inicio de operaciones es el 1 de febrero de 2030. La vida útil proyectada también alcanza los 30 años.