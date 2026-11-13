Después de cuatro años, Santa Cruz reactiva la minería de oro y plata en Manantial Espejo

La compañía canadiense Cerrado Gold, a través de su subsidiaria local Minera Don Nicolás, concretó la adquisición de los activo. Foto gentileza.

El mapa minero de Santa Cruz inicia una etapa de revitalización estratégica. La compañía canadiense Cerrado Gold, a través de su subsidiaria local Minera Don Nicolás, concretó la adquisición de los activos de Minera Triton Argentina, abriendo el camino para el rescate técnico y la futura reactivación de Manantial Espejo, uno de los yacimientos de oro y plata más emblemáticos de la provincia.

La operación marca un punto de inflexión para la industria extractiva patagónica. Ubicada en las inmediaciones de Gobernador Gregores, la mina había cesado su producción en diciembre de 2022, ingresando en un proceso de cierre que impactó de lleno en la economía regional, el empleo directo y la cadena de proveedores locales. Casi cuatro años después, el traspaso de control societario reconfigura el escenario y vuelve a poner en carrera a un complejo con historial productivo comprobado.

Ingeniería, desagote y puesta a punto: la primera etapa

Lejos de ser una reactivación automática, la recuperación de Manantial Espejo exige una intervención técnica importante. Según el cronograma trazado por la nueva operadora, la fase inicial estará enfocada en devolverle al complejo sus condiciones operativas básicas en el menor plazo posible.

Entre las tareas prioritarias que demandarán importantes esfuerzos técnicos y financieros se destacan:

Desagote (dewatering): el drenaje y control de los sectores subterráneos y a cielo abierto que sufrieron acumulación de agua durante los años de inactividad.

Rehabilitación de infraestructura: la reconstrucción de caminos internos, instalaciones de superficie, talleres y sistemas de suministro energético.

Reacondicionamiento de planta y equipos: la revisión integral, reparación y puesta a punto de la maquinaria de procesamiento y los sistemas de seguridad necesarios para retomar la extracción de oro y plata.

Desde el sector técnico advierten que el cambio de manos es apenas el punto de partida. Devolverle competitividad al yacimiento requerirá una ejecución precisa y sostenida, respaldada por una articulación fluida entre la compañía, los trabajadores, las organizaciones sindicales y el Estado provincial.

Exploración geológica para extender la vida útil

Uno de los pilares que sustentan la inversión de Cerrado Gold y Minera Don Nicolás no pasa únicamente por exprimir las instalaciones existentes, sino por ampliar el horizonte geológico del proyecto. En paralelo a las obras de mantenimiento y desagote, se pondrá en marcha un agresivo plan de exploración y evaluación en el área.

El objetivo de estas campañas es reevaluar el potencial mineral del distrito, identificar nuevos blancos de perforación y cubicación de reservas que permitan garantizar una operación sostenible a largo plazo. La sinergia operativa que Minera Don Nicolás ya posee en el Macizo del Deseado —una de las regiones geológicas más ricas del país— funciona como un respaldo clave para optimizar costos, logística y conocimiento técnico del terreno.

Más allá de las cifras de producción de metales preciosos, el anuncio genera expectativas concretas en el tejido social y comercial del centro santacruceño. Durante sus años de producción , Manantial Espejo fue el principal motor económico de Gobernador Gregores y su zona de influencia.

La reactivación del proyecto promete recomponer de manera progresiva la demanda de mano de obra calificada y volver a traccionar la contratación de servicios locales —desde transporte y logística hasta gastronomía, mantenimiento industrial y suministros—. Aunque el Gobierno provincial acompañó las negociaciones para destrabar el traspaso y facilitar el aterrizaje de capitales, el verdadero desafío comienza ahora en el terreno: transformar un yacimiento en proceso de cierre en un polo productivo capaz de generar empleo genuino y divisas para Santa Cruz.