YPF va tras la Vaca Muerta del sur: inició la segunda ronda de pozos hacia Palermo Aike

El primer pozo horizontal a Palermo Aike fue cerrado en diciembre y ahora van por 3 pozos más.

La Vaca Muerta del sur, la formación Palermo Aike, volvió a entrar en acción con el inicio formal de la segunda ronda de pozos no convencionales anunciada por YPF y el gobierno de Santa Cruz. En esta etapa se construirán tres nuevas locaciones que abrirán el camino a perforaciones exploratorias horizontales.

Los trabajos preliminares ya están en marcha: movimiento de suelos, construcción de accesos y locaciones, nivelación de caminos y cateos para localizar canteras, son algunas de las tareas que demandan maquinaria pesada como topadoras, motoniveladoras, palas cargadoras y camiones volcadores.

La inversión asciende a unos 200 millones de dólares, y contempla la perforación de tres pozos horizontales: dos en el bloque La Azucena y uno en El Campamento Este.

Las ramas verticales de los pozos superarán los 3.500 metros, las horizontales estarán entre 1.200 y 1.250 metros, y cada pozo tendrá de 20 a 21 etapas de fractura.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el compromiso con la mano de obra santacruceña y los proveedores locales, un punto para nada menor si se tiene en cuenta que con la salida de YPF de los campos maduros fueron miles los puestos de trabajo perdidos.

En esta primera fase ya fueron incorporadas unas 25 personas de distintas zonas de la provincia, tanto operarios como cargos jerárquicos, bajo convenios con UOCRA. Se espera que ese número crezca conforme avancen las obras.

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, sostuvo que, si los tres pozos de esta ronda salen bien, Palermo Aike podría consolidarse como un proyecto de larga duración, con posibilidades de explotación durante 40 a 50 años.

Además, estimó que los resultados finales del primer pozo exploratorio podrían conocerse hacia abril o mayo del año próximo. Como adelantó EnergíaOn, el primer pozo horizontal realizado por YPF y CGC dio con petróleo de tipo shale, liviano y de coloración amarilla, pero en cantidades relativamente bajas por lo que luego de su estudio fue cerrado.

Desde la administración provincial resaltan que este tipo de proyectos tienen doble impacto: no sólo energéticos, al diversificar la matriz y potenciar la producción de crudo liviano, sino también sociales y económicos. El gobierno provincial prevé un derrame importante en empleo directo e indirecto, y un fortalecimiento de las localidades cercanas al área de trabajo.

En cuanto al cronograma, los trabajos preliminares tienen un horizonte de cuatro meses, tras los cuales comenzará la perforación de los tres pozos. Las locaciones involucradas se identifican como ECaE.x-1(h), LAz.x-1002 y LAz.x-1001, ubicadas al norte del paraje La Esperanza, con accesos por la Ruta Provincial 2.