Preocupación en la estación de servicio de Andacollo por la pérdida de rentabilidad

La única estación de servicio en Andacollo, llamada CyS, vive una situación «cada día más crítica«, señaló su dueño, Luis Fernández. Para darle rentabilidad al negocio, la estación debe superar los precios del combustible en Buenos Aires, que son, por lo menos, 10% mayores a los de Neuquén Capital. A la vez, es una tarea constante negociar para recibir los combustibles. «En el norte es complicado el abastecimiento de combustible«, señaló.

La estación CyS es «blanca», lo que quiere decir que no tiene bandera de una refinería. Hace tres años y medio abrió sus puertas en el norte neuquino y se convirtió en una de las dos estaciones que están más al norte de la provincia. Fernández se define como un emprendedor, que apuesta al sostenimiento de la estación en un contexto desafiante y con grandes cambios en los últimos meses.

«La situación es cada día más crítica. Las petroleras empezaron a abastecer de vuelta a las estaciones blancas, pero dado el contexto actual, los márgenes de ganancia son mucho menores y no hay un acompañamiento de los gobiernos municipales ni provinciales. Hay un solo intendente, el de Huinganco, que siempre me acompañó en la compra de combustibles», expresó Fernández.

La búsqueda de ofertas para abastecer con nafta y gasoil a la estación es una tarea casi constante. «Ahora estamos por ponernos de acuerdo con Puma, pero los precios son muy elevados para esta zona. No podemos competir«, expuso. A modo de ejemplo, Fernández indicó que la mitad del camión cisterna, que «son 32.000 litros, los bajo por 40 millones«, lo que deja el litro de la nafta en unos 1.250 pesos.

La competencia más cercana para CyS es una estación de servicio en Las Ovejas, que también es blanca. Andacollo también cuenta con un Módulo de Abastecimiento Social, que tiene combustible de YPF. La operación de la miniestación está a cargo de la municipalidad y se mantiene operativa desde 2018, un par de años antes desde la puesta en funcionamiento de la estación CyS.

Para embanderar la estación, las empresas de distribución les solicitan determinada cantidad de ventas, pero en la localidad no las llegan a cubrir. Sin embargo, la zona norte de Neuquén tiene protagonismo en el turismo interno de la provincia, y la estación de servicio CyS se ubica «en un punto estratégico» para tal fin, expresan viajeros en la plataforma Google Maps.

«Todas las empresas piden un número de ventas, excepto YPF. En este caso, el pedido va por el lado de la capacidad de tanque, para la descarga, y yo no lo tengo. Los camiones más chicos traen 38 metros cúbicos. Por una cifra menor, no te lo traen», expuso.

Con el objetivo de ser una estación con bandera, presentó un proyecto «muy importante, ambicioso, pero políticamente no se está dando, estoy tratando por todos los medios. Traté de hablar con los intendentes, y con el gobernador Rolando Figueroa», señaló.

La intención es contar con una estación más grande y con más servicios, por lo que busca apoyo político. «Me dijeron que lleve toda la documentación, pero todavía no me dan el aval desde la municipalidad por el terreno que solicité hace más de un año. Presenté el proyecto el año pasado, pero recién este año me reciben las notas. Las tuve que hacer de nuevo. No tengo novedades al respecto», comentó.

La estación en Andacollo abastece a los vehículos de la municipalidad de Huinganco, a traffics y a vecinos de la localidad. Sin embargo, con el aumento sostenido de precios del combustible, las ventas bajaron: «si bien yo tengo el certificado de exento de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono, la nafta ya llega más cara a la localidad. Es una situación difícil, pero es mi proyecto«, cerró.