Aumento de combustibles: cayó la venta de naftas y «es una señal de alarma»

A mediados de Semana Santa se registró un nuevo aumento de los combustibles de la mano de la actualización en los impuestos sobre los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (IDC). Según informó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, Marcelo Pirri, en febrero cayó la venta de nafta Premium y en marzo, la de Súper. «Es una señal de alarma», indicó.

«Primero actualizaron sus precios YPF y Puma y después Axion y Shell. Obedece al incremento impositivo que escalonó el Gobierno nacional allá por febrero debido a que pasaron dos años y medio sin actualizarse. Si bien estamos exentos en las naftas en la región, el impuesto a los combustibles líquidos se aplica en el gasoil. También se actualizó el impuesto al dióxido de carbono», señaló en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

En efecto, en la región se aplica la Zona Patagónica de los combustibles. Es un descuento en la carga de impuestos que se aplican a las naftas y gasoil. En el caso de las naftas el descuento es del 100%, por lo que no se aplica. Mientras que en el gasoil es del 50%. Vale marcar, que es solo en la carga impositiva, no en el precio del surtidor.

Este beneficio se otorga en reconocimiento a las provincias productoras de hidrocarburos. Es un beneficio que en 2017 se amplió hasta la línea imaginaria que va desde Malargüe, en Mendoza, y Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Con la actualización escalonada de los impuestos más las subas de combustibles de cara a alcanzar el precio de importación, «las ventas de la nafta Premium es la que más han caído, en el orden del 35, 40%, que en parte se reemplazó con la Súper. Pero en marzo todo indica que cayó la venta de Súper. Es una señal de alarma», expresó Pirri.

En términos impositivos, la actualización por los atrasos está prevista hasta mayo. Ahora en abril se suma también el vencimiento del primer trimestre del 2024. Así que la próxima suba atada a los impuestos puede ser más pronunciada. También, «al haber inflación, todavía algún aumento de combustibles va a haber», adelantó el referente.

Explicó que «habrá que ver cómo sigue la intención del Gobierno nacional de llegar al valor de importación de combustible refinado. Aún en el gasoil y en la nafta Súper tenemos necesidad de importación para cubrir la totalidad de la demanda, sobre todo en épocas donde se necesita el gasoil para cubrir la actividad agraria».

La mayor caída de combustibles se registró en la nafta Premium. «Veníamos con una caída estimada del 20% en todos los combustibles, pero acentuada en productos Premium. Hay un poco de recuperación en cuanto a nafta súper y también caída en el gasoil común. El gasoil Premium no cayó tanto porque convengamos que la industria petrolera utiliza mayormente ese combustible», expuso.

Desde los estacioneros expresaron que con «los precios estabilizados ahora hay que sacar la cantidad necesaria para llegar a nuestro equilibrio. Esto también repercute en nuestro negocio por el crecimiento que estamos viendo en los costos. Por ejemplo, los aumentos de la energía eléctrica, la cuestión salarial, que equiparamos a la inflación y ahora en abril nos tenemos que volver a juntar. Es complicado por la caída cayendo las ventas de combustibles».

Por esta razón, indicó que «no queremos que se le agregue nada más a los precios de los combustibles«, refiriéndose a la llamada «Tasa Vial», que distintos municipios de la región buscan aplicar. Esta consiste en cobrar un impuesto para sumar aportes al transporte público por la quita de subsidios del Gobierno nacional.

«Cuando tuvimos una reunión, la decisión fue unánime. El rechazo es total a este tipo de impuestos, que no son tasas porque no se recibe ninguna contraprestación al cargar combustible. No podemos ser parte de esta barbarie donde pretenden sacarle dinero a los consumidores de combustible», señaló.

«Cipolletti la sancionó, pero si Fernández Oro no la aplica, quedan en desmedro las estaciones de Cipolletti. Mucha gente podría hacer 6 o 7 kilómetros para cargar en Fernández Oro. Es un perjuicio directo contra la estación y se suma a los costos por cobrar las tasas en las ventas que hacemos por tarjeta de crédito, ya que nos cobran una comisión», indicó.