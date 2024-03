Primer revés para el offshore argentino: ExxonMobil y QP devolvieron tres áreas exploratorias

Las empresas de primer orden mundial ExxonMobil y Qatar Petroleum devolvieron 3 áreas del offshore argentino por considerarlas no comerciales.

A poco más de cuatro años de la adjudicación de la Ronda 1 Costa Afuera, el gran concurso en el que Argentina dio 18 permisos de exploración para buscar hidrocarburos en el mar, se acaba de dar el primer gran revés, con la devolución de tres bloques ubicados en la Cuenca Malvinas Oeste a raíz de que las firmas consideraron que los datos analizados no dan pie a desarrollos comerciales.

En concreto, la devolución de áreas y su posterior reversión por resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, abarca a los tres bloques que había recibido en concesión de exploración a mediados del 2019 el consorcio formado por dos empresas colosas: ExxonMobil y Qatar Petroleum (QP).

Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial de la Nación las Resoluciones 27 y 28 del 2024 que marcan la reversión de las áreas MLO 113 y MLO 117, respectivamente, restando aún que se publique una norma similar por el bloque MLO 118.

«La devolución de los bloques obedece a que el análisis de la sísmica no arrojó resultados que permitieran pensar en la comercialidad de la explotación de los bloques», explicaron desde ExxonMobil a Energía On, y recordaron que cuando eso sucede «es una práctica habitual optar por no avanzar en las etapas siguientes».

La aclaración se debe a que precisamente las firmas completaron la primera etapa de la exploración de los bloques, que consistió en el análisis de toda la información que ya se tenía del bloque y su mapeo, pero resolvieron no avanzar con el segundo tramo de la exploración que consistía sobre todo en realizar más trabajos de relevamiento sísmico.

Desde ExxonMobil se advirtió que la decisión de devolver los bloques emplazados en la zona del mar Argentino que va de Tierra del Fuego a las Islas Malvinas, «no tiene ninguna relación con el proceso de venta de activos» que se encara desde el año pasado en los bloques de Vaca Muerta.

De hecho, de acuerdo a las resoluciones que llevan la firma del Secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, la exploración fallida resultó bastante cara para las dos empresas ya que en el caso del bloque MLO 113 debieron abonar un canon exploratorio de 30,7 millones de dólares y de 25,8 millones de dólares para el área vecina MLO 117.

Con lo cual, ambas firmas terminaron abonando cerca de 70 millones de dólares en concepto de canon al gobierno nacional, a pesar de llegar a la conclusión de que los hidrocarburos existentes en la zona no tendrían las concentraciones necesarias para un desarrollo comercial.

Las 18 áreas concesionadas

En mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, se realizó la primera gran licitación de áreas offshore del país para su exploración. En total, el gobierno ofreció 38 bloques, y terminó concesionando 18 de ellos, distribuidos en tres cuencas: Cuenca Argentina Norte (CAN), que bordea las costas bonaerenses, Cuenca Austral (CAU) ubicada frente a Tierra del Fuego y Cuenca Malvinas Oeste (MLO) que es el tramo entre Tierra del Fuego en dirección a las islas en sí.

La mitad de los bloques concesionados se ubicaron en esta última cuenca, en donde las empresas tenían la expectativa de dar con recursos similares a los que se explotan en aguas cercanas pero concesionadas por el gobierno británico.

Además de los bloques ahora devueltos por el consorcio formado por ExxonMobil y Qatar Petroleum, también se concesionaron en la Cuenca Malvinas Oeste el bloque 121 a Equinor, y el bloque 123 en alianza con Total e YPF. Otro consorcio formado por Eni, Mitsui y Tecpetrol tiene concesionado el bloque 124.

La inglesa Tullow mantiene la concesión del bloque 122 y además opera los bloques 114 y 119 en un consorcio formado junto a Wintershall DEA y Pluspetrol.

En tanto que en las aguas que dan frente a la costa bonaerense Shell y Qatar Petroleum (QP) se aliaron para los bloques 109 y 107. Total y British Petroleum poseen las áreas 111 y 113. Y la noruega Equinor los bloques 102 y 108 y el bloque 114 en alianza con YPF. En la Cuenca Austral sólo Equinor presentó propuestas para los bloques 105 y 106.