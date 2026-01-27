Proyecto Corredor Norte: San Juan avanza con las licitaciones para la construcción del acceso minero

La obra configura una red de acceso fundamental para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Foto gentileza.

Con el inicio del año, San Juan avanza con la construcción del Corredor Norte, futuro camino de acceso al Proyecto, una obra estratégica que potenciará la conectividad y el desarrollo local en la provincia. La misma se ubica desde el tramo A al D, e implica un trazado con desafíos significativos y un cronograma exigente.

Según informaron desde Vicuña Corp., la empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, formada para el desarrollo de los depósitos cupríferos Josemaría y Filo del Sol. Esta obra complementará los trabajos correspondientes a los tramos E y F, que fueron adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A.

Se trata de un paso importante para el Proyecto Vicuña en el fortalecimiento de la infraestructura operativa y la mejora del acceso al Proyecto:

El Tramo A (Secciones A1 y A2) que comprende 63,6 km de extensión desde Angualasto hasta Junta La Palca, pasando por Malimán y El Chinguillo. La obra incluye un puente de 100 metros de longitud sobre el Río Blanco, en el sector de Piedras Pintadas. Esta etapa requiere una logística avanzada en el manejo de explosivos y obras de ingeniería de detalle para la apertura del camino.

Las secciones B, C y D abarcan el tramo que conecta Junta La Palca con La Majadita. Esta sección representa el desafío más extenso, con aproximadamente 107.4 km de construcción que incluyen movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, drenajes y sistemas de contención.

Fuentes Vicuña.

Tras tres meses de análisis, Vicuña seleccionó a las empresas que avanzan en el proceso, en función de criterios de solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica. Las contratistas deberán presentar planes específicos para la integración de mano de obra y servicios locales, priorizando el impacto económico positivo en las comunidades cercanas al proyecto.

De manera complementaria, la empresa prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, en línea con la experiencia previa de la licitación de catering, orientadas a facilitar el relacionamiento entre empresas oferentes y proveedores locales. Por otra parte, habrá instancias de relacionamiento para las empresas que no participarán como oferentes directos de manera de promover esquemas asociativos que contribuyan al desarrollo de capacidades productivas en el territorio.

Con esta obra, Vicuña no solo asegura la logística necesaria para sus operaciones, sino que establece un estándar de infraestructura que transforma la conectividad de la región sanjuanina.