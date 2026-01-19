Mendoza prorroga la licitación de 17 áreas petroleras para captar mayor interés inversor

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Hidrocarburos, formalizó la prórroga de los plazos para la licitación de 17 áreas petroleras, un conjunto de bloques que combina objetivos de exploración y explotación. La nueva fecha límite para la presentación de ofertas y apertura de sobres se trasladó al 11 de febrero de 2026.

La decisión, según explicaron desde la cartera que conduce la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, responde a la complejidad técnica y financiera del proceso. Al tratarse de una convocatoria con proyección internacional, las autoridades consideraron necesario otorgar un margen adicional para que las compañías interesadas terminen de evaluar los activos y formalicen el interés que ya han manifestado de manera informal en los últimos meses.

El proceso licitatorio actual se rige por el denominado Pliego Modelo 2025, una herramienta diseñada para otorgar mayor flexibilidad y previsibilidad jurídica. Con este esquema, Mendoza busca romper con los ciclos de licitaciones rígidas y avanzar hacia un sistema de licitación continua, donde el dinamismo de la inversión privada no dependa exclusivamente de calendarios administrativos fijos, sino del interés geológico y comercial.

Dentro del paquete de 17 bloques, se destacan 12 áreas de exploración distribuidas estratégicamente. Entre ellas figuran nombres clave como Atuel Exploración Norte y Sur, Los Parlamentos y Chachahuen Norte. Estos bloques cuentan con información sísmica disponible y niveles de madurez geológica diversos, situándose tanto en la Cuenca Cuyana como en la porción mendocina de la Cuenca Neuquina, donde el potencial del no convencional sigue siendo el gran atractivo a largo plazo.

Por otro lado, el llamado incluye 5 áreas de explotación que ya cuentan con descubrimientos probados e infraestructura base. Bloques como Atamisqui, El Manzano y Puesto Molina Norte son vistos como oportunidades de rápida reactivación productiva. El objetivo central aquí es aplicar nuevas tecnologías e inversiones para frenar el declive de los campos maduros y extender su vida útil mediante esquemas fiscales más competitivos.

Un punto relevante de este proceso es la participación de empresas que ya han dado pasos concretos. Hattrick Energy SAS ejecutó un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) en Atuel Exploración Sur, mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel. Ambas firmas cuentan con derechos de preferencia, lo que según el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, genera un «dinamismo en las inversiones» que la provincia busca replicar en otros bloques.

El roadshow realizado recientemente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) ante más de 20 empresas fue el puntapié inicial para mostrar este nuevo modelo. Mendoza apuesta a la eliminación de cánones extraordinarios y a incentivos a la reinversión para posicionarse como un destino atractivo, compitiendo por capitales en un mapa nacional donde Vaca Muerta suele absorber la mayor parte de la atención.

Finalmente, la estrategia mendocina no solo mira el convencional. La provincia busca acelerar la exploración del no convencional en Vaca Muerta Norte, con el fin de reducir riesgos geológicos y atraer a los grandes jugadores del sector. Con la prórroga confirmada, el mercado tiene ahora tres semanas adicionales para ajustar los números de lo que Mendoza espera sea el inicio de una nueva etapa para su industria hidrocarburífera.