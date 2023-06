Represas: «es una barbaridad», dijo el gobernador Omar Gutiérrez tras la decisión de Nación

El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez planteó duros cuestionamientos a la decisión que se conoció ayer sobre la instrucción del gobierno nacional a Enarsa para que tome el control de las hidroeléctricas. «Me desayuné hoy con la noticia y me parece una barbaridad», definió el mandatario provincial durante su exposición en las Jornadas de Energía 2023 de Diario RÍO NEGRO.

Consultado por el tema, el mandatario de Neuquén no ocultó su enojo por la decisión de la administración central de la que tomó conocimiento a través de una «simple nota de una funcionaria por intermedio del gobierno nacional» y ratificó que no fue hablado con él.

Dijo que la decisión de la secretaría de Energía es una «medida ilegítima, ilegal, antidemocrática, autoritaria y centralista que no puede justitficarse con el inminente vencimiento del plazo de las concesiones, algo que todos conocíamos y que era de carácter público. La reforma constitucional del 94 que es posterior a la privatización de las represas», destacó.

Gutiérrez ratificó su postura con respecto al tema. Dijo que «las provincias somos dueñas de los recursos naturales, el agua es la que genera energía y es aquí algo fundamental y decisivo porque las represas son las generadoras de una parte importantísima de la energía del país». Alertó que «está en juego la seguridad de las represas, de la administración del agua -que es un recurso escaso por la sequía- y de las poblaciones».

«Acá ya hay un hecho consumado que va en contra de lo que se venía hablando tanto en Neuquén como en Río Negro y verdaderamente me siento sorprendido. Esto no es un dime y direte, se firmó, hay una orden administrativa: se nos saca lo que es nuetro en una decisión inconsulta que no goza de robustez ni jurídica ni política«, cuestionó el mandatario neuquino.

Como ya se había anticipado desde el Gobierno, la operación de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, quedará en manos del Estado nacional. Se conoció que se instruyó a Energía Argentina Sociedad Anónima(Enarsa) a que tome el control.

En una nota la secretaría de Energía de Nación, Flavia Royón, dirigida a Agustín Gerez, director de la empresa estatal, señaló que se adoptó esa disposición ante «el inminente vencimiento de los contratos de concesión para la generación de energía eléctrica en los Complejos Hidroeléctricos«.

Nota en desarrollo