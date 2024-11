Ricardo Markous de Tecpetrol: «El problema del mercado de gas en Argentina hoy es la demanda»

Terminadas las bajas temperaturas, comienza un periodo de menor demanda de gas natural, factor que condiciona la producción para el abastecimiento interno. «El problema del mercado del gas en Argentina es la demanda. Ya no es la producción, que ya se demostró que se puede hacer y de forma muy competitiva», expresó el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous.

La demanda estacional influye en las operaciones de las operadoras. «Hoy tenemos 24 millones de m3 de producción en el invierno y después bajamos a 12 millones en el verano. Ahí es donde Argentina tiene que trabajar», señaló.

El máximo ejecutivo de la empresa participó de los 20 años del Mercado Electrónico del Gas (Megsa) y señaló que el mercado regional no es una solución para esa diferencia en la demanda. «El mercado de Chile se achicó después del default que hubo con Argentina. Se volcaron a la regasificación y a las renovables, y si uno ve ciertas declaraciones se puede achicar aún más», recordó.

El mercado de Brasil «es potencial, pero tiene problemas de la ruta. Las cinco que se especificaron en el MOU tienen sus cosas: la de Bolivia hoy tiene un apetito de cobrar un costo de transporte que no sería viable para llegar con el gas. US$ 2 para gas interrumpible y US$ 1 para el firme no es viable. Tiene que ser mucho menor, dividir por tres por cuatro», explicó.

«La alternativa de ir por Paraguay y por Uruguayana lo veo viable, pero requieren inversiones. Hay otro mercado que se utiliza y es el intercambio eléctrico», enumeró.

El referente explicó que «Argentina tiene 2.000 megas de conversión, esos son 10 millones de metros cúbicos (MMm3) de energía. Argentina podría importarlos durante el invierno, reemplazando gasoil y LNG y buscar los periodos donde hay menor demanda de gas, septiembre, octubre, noviembre, marzo, abril, mayo, para devolver esa electricidad«.

Para Tecpetrol, la exportación a Brasil dependerá de la capacidad de transporte. «Si se da, será en volúmenes marginales. Aunque sea que haya una pequeña exportación para mostrar la viabilidad. Va a depender de llegar a un acuerdo con Bolivia para que haya un precio similar al del Plan Gas con los transportes«, marcó.

Ricardo Markous de Tecpetrol: el GNL es la alternativa a largo plazo

La alternativa a largo plazo, según la empresa, es el Gas Natural Licuado (GNL). «No nos inclinamos por la tecnología de barco, sino más por la modular. Es poner módulos cercanos a los 2 millones de toneladas que vienen en barcasas y se colocan uno atrás de otro», indicó.

Por el momento, estudian locaciones. Dos de ellas se ubican en Bahía Blanca y otras en Río Negro: «miraremos como es el proyecto de YPF y veremos donde podemos colocar esos módulos. Cuando uno ve la dimensión del gas que tenemos en Argentina, la solución a largo plazo es el GNL«.

Según expresó Markous, Fortín de Piedra podría pasar de producir 24 millones de m3 a 40 millones de m3 por 25 años. «No hay demanda para eso si no hay planta de GNL. Bienvenido para quien lo haga o si lo hacemos nosotros», comentó.

Las perspectivas de la empresa se relacionan con la eficiencia que lograron en la producción de su área estrella. «Empezamos con pozos de 1.500 metros de rama horizontal, hoy estamos en 3.300 metros. Hacíamos 30, 40 fracturas por pozos, hoy estamos en 70. Aumentamos la productividad en tiempos de perforación, pasamos de 40 días a 20, 21 días», expresó.