Qué dijo Wanda Nara tras enterarse del compromiso de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi aún no terminaron con los trámites de su divorcio en Italia, pero el jugador del Galatasaray tendría intenciones de casarse con Eugenia “la China” Suárez ya que se comprometieron durante su escapada romántica a Miami.

Wanda Nara: «Me encargo de mis hijas»

“No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz. ¿Te puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, hacer lo mío y no me interesa más nada”, aseguró Wanda.

Al ser consultada por LAM sobre la revinculación de sus hijas con Icardi, dijo: “Me encargo de mis hijas. La verdad me enfoco en sus actividades, ya que están terminando el año escolar. Se apoyan, tienen terapia y yo ya puse a disposición mi casa. Cuando las quieran venir a visitar, ya sea de la familia de la otra parte o quien sea, mi casa está a disposición. Ni yo ni mis hijas nos vamos a prestar más a un circo”.

“Dejen de hablar de los anillos. Los compré todos con dignidad y sola. He recibido regalos, pero los compré casi todos. Por suerte no necesito que nadie me regale nada”, aclaró sobre la supuesta guerra de joyas en redes sociales, donde ambas ostentarían sus lujos.

“Los hombres siempre quieren lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron”, ironizó la conductora, que descartó tener una relación con el jugador mexicano Daniel Guzmán Jr.: “No me pasó nada. La verdad que no tengo tiempo en este momento de salir”.

“Yo estoy muy bien así. La verdad que estoy muy feliz y confunde un poco, lo entiendo. El otro día estuve en su casa, fui a visitar a su familia, tenemos una buena relación… Somos amigos hace muchos años y la amistad va a seguir, pero la verdad que estoy muy enfocada en lo mío. No sé, estoy bárbara. La verdad que estoy muy bien y muy ocupada con mis cosas. Mirá el horario, que es muy temprano. Pero en qué momento me inventan salidas, novios, relaciones, gente que invito a mi casa. Ni estoy yo en mi casa”, concluyó.