El 18 de mayo 2025 se celebra el Día de la Escarapela, uno de los emblemas patrios más representativos. En ese contexto, muchos se preguntan si ese día es feriado y de ser así, si es posible disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Acá te lo contamos.

Por qué el 18 de mayo 2025 es el Día de la Escarapela

La Presidencia de la Nación recordó que la escarapela fue creada en 1812, por solicitud de Manuel Belgrano durante el Primer Triunvirato, como distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tuvo como objetivo unificar los colores del ejército, distinguirse de los enemigos y fomentar la unidad nacional.

Generalmente, este emblema nacional es utilizado del lado izquierdo del pecho durante toda la Semana de Mayo y también en días festivos nacionales como el Día de la Bandera y el Día de la Independencia. En 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó al 18 de mayo como Día de la Escarapela.

Día de la Escarapela en mayo 2025: ¿es feriado?

Este 18 de mayo 2025 se celebra el Día de la Escarapela. En ese contexto, muchos se preguntan si es feriado. Lamentablemente, no será feriado nacional, por un lado, porque ese día caerá un domingo y, por el otro, porque esta fecha no está contemplada dentro de los feriados nacionales que la Jefatura de Gabinete de Ministros difundió para este año.

Pese a no ser feriado, y en consecuencia, no establecerse un fin de semana largo, el Día de la Escarapela es una fecha muy importante para recordar uno de los símbolos nacionales más representativos.

Los feriados nacionales del 2025

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.