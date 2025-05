Casi se desconocen: la tensa discusión entre Yanina Latorre y Ángel de Brito

Casi termina una importante amistad del mundo del espectáculo. Yanina Latorre y Ángel de Brito tuvieron un desacuerdo en vivo por LAM, luego de que la panelista se enfrentara con Dalma Maradona. De Brito estuvo en desacuerdo con su amiga y la conversación comenzó a escalar cuando se mencionó a Lola Latorre, quien también tuvo su cuota de escándalos últimamente. Los detalles.

"Guerra mundial"



Porque Ángel de Brito y Yanina Latorre se pelearon al aire y estuvo a punto de estallar la Primera Guerra Mundial del Chimento. pic.twitter.com/rM8UdjaJVQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 7, 2025

Yanina Latorre agregó a alguien más a su larga lista de rivales. Esta vez, se enfrentó con Dalma Maradona, tras tildar a su padre de «pedófilo, nefasto y drogadicto». Al comentar la pelea en vivo por LAM, la periodista se encontró con una inesperada opinión de Ángel de Brito.

«¿A vos cuando lo critican a Diego (Latorre) no te molesta?» le preguntó él a ella. «No» respondió la conductora, contundente. «¿Y cuando la critican a Lola?» insistió, aludiendo a la hija de su amiga.

«Me duele como mamá», le respondió. «Y bueno, a ella le duele como hija», agregó Ángel, empatizando con Dalma. «Pará, vamos a ser claros», dijo Latorre, comenzando a inquitarse, y continuó: «Me duele cuando la critican sin sentido o apelan a la chiquitez. Cuando mandó la alcoholemia, bueno, que lo fume«.

«Pero si vos me decís que la atacan a Lola para atacarme a mi, pero Lola no es pedófila, Lola no es drogadicta, Lola no escupe hijos. El día que la ataquen por una cagada que se mandó tengo que cerrar la boca. Vamos a ser claros: no me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel«, siguió.

«No los estoy comparando. No estás entendiendo lo que yo digo«, respondió el conductor del programa. «Si estoy entendiendo pero la comparación es muy loca», dijo Yanina enojada. «Estás dando vuelta las cosas -disparó De Brito- y no estás entendiendo lo que digo: Lola es pública y a vos como mamá te va a molestar que te critiquen un familiar«. «Está bien, pero todo lo que estoy diciendo de Maradona fue lo que ocurrió», explicó la figura de SQC.

«Que vos no te banques a Maradona a mi me resbala y obviamente lo podés decir (…) Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella la afecta esto», explicó él. «La entiendo pero ella me ataca» respondió Latorre. La discusión siguió un rato más, hasta que De Brito cerró: «a ver, Dalma o Gianinna o cualquiera escucha que Manguera o Pindonga dice que el padre fue un cáncer social ¿Cómo no va a reaccionar?«.