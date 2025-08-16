RIGI: de los siete proyectos aprobados, dos son para aumentar las exportaciones de Vaca Muerta

Desde la puesta en marcha del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), hay 14 proyectos presentados y ya son siete los que lograron la aprobación por parte del Gobierno nacional. Ese puñado de iniciativas están vinculadas a sectores estratégicos como la energía y la minería, con apuestas a la exportación de petróleo y de gas en formato GNL, pero también se suman las renovables.

De hecho, esta semana se conoció la aprobación del Parque Eólico Olavarría, que construirán Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Acindar en la provincia de Buenos Aires. El acuerdo estratégico involucra 180 MW en una primera etapa y una serie de obras de repotenciación del transporte en las estaciones transformadoras de esa localidad y de Ezeiza con una inversión de 250 millones de dólares.

En continuidad con los proyectos eólicos, uno de los primeros proyectos aprobados fue el Parque Eólico Las Heras, en la provincia de Mendoza, que propuso YPF Luz, la división de renovables y generación eléctrica de la petrolera de bandera. La capacidad instalada es de 305 MW con una inversión de 211 millones de dólares.

Las inversiones más fuertes las hicieron las compañías petroleras que están en Vaca Muerta con visión de exportar hidrocarburos. Allí están el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) con buques de licuefacción que traerán Pan American Energy y la noruega Golar.

VMOS es un oleoducto de 473 kilómetros de extensión para conectar la estación de bombeo en Allen con un puerto dedicado a la exportación de crudo en Punta Colorada. La inversión es de 2500 millones de dólares y cuenta con el respaldo de siete operadoras: YPF lidera y se asocia con Shell, Chevron, Tecpetrol, PAE, Pampa Energía y Vista.

Si bien existen varias iniciativas vinculadas al GNL, la que ingresó a los beneficios del RIGI fue la de Southern Energy, la empresa formada por PAE y Golar. En concreto, se traerá al Golfo San Matías el buque Hilli Episeyo, construido en 1975 y reconvertido para el procesamiento de gas en 2017, con una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL (unos 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural) y que entrará en operación comercial en 2027.

La minería se anota

Las mineras también llegaron con desembolsos importantes: Río Tinto y el Salar del Hombre Muerto son las dos iniciativas del sector que fueron aprobadas, ambas vinculadas a la explotación y exportación de litio en Salta y Catamarca respectivamente.

En el caso de la compañía Río Tinto, fue la primera iniciativa minera que ingresó al RIGI y el cuarto avalado por el gobierno de Javier Milei. La inversión es de 2700 millones de dólares para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta. El otro proyecto minero fue el de la empresa australiana Galan Litio con 217 millones de dólares para extraer litio desde el Salar del Hombre Muerto y exportar cloruro de litio a partir de 2029.

Otros proyectos vinculados a la minería que se presentaron pero no tuvieron respuestas aún fueron Gualcamayo en San Juan, de Minas Argentinas, para explotar oro por 1000 millones de dólares; la surcoreaa Posco propuso invertir 1000 millones de dólares para explotar litio en el yacimiento Sal de Oro en Salta; Central Puerto diseñó un plan por 600 millones de dólares para la generación eléctrica abocada a la minería en la Puna.

Argentina forma parte del «triángulo del litio», un mineral estratégico para la transición energética.

Finalmente, Sidersa alcanzó la aprobación de una inversión por 286 millones de dólares para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás, en Buenos Aires, que abastecerá al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.

El RIGI es un programa del gobierno nacional, en sintonía con la Ley Bases, que ofrece una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones significativas. Las compañías obtienen reducciones en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada de inversiones, beneficios en el IVA y exenciones en derechos de exportación e importación. Además, otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.