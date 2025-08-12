YPF anota otros récords: vendió 100 medialunas por minuto y 20 millones de cafés en 7 meses

YPF pisa fuerte con sus tiendas FULL donde ya vendió 20 millones de cafés y casi 30 millones de medialunas.

YPF no solo es la mayor petrolera de la Argentina: su red de tiendas de conveniencia YPF FULL se consolidó como un gigante gastronómico. Entre enero y julio de 2025, FULL vendió 20.002.308 cafés, un 15% más que en el mismo período del año pasado, con un promedio diario de 97.700 tazas.

Las medialunas también son un ícono de la marca, con 29.316.448 unidades vendidas en siete meses, YPF se anotó otro hito ya que equivale a más de 100 medialunas por minuto. A esto se suman 4.585.619 hamburguesas —posicionándose como la segunda cadena en ventas a nivel nacional— y más de 2 millones de alfajores Full.

En el negocio principal de la compañía, YPF despachó 3.532.000 metros cúbicos de combustibles en el mercado local durante el segundo trimestre de 2025, reafirmando su liderazgo como la mayor proveedora de energía del país.

“Queremos que nuestra oferta refleje la diversidad de la Argentina, por eso vamos a incorporar productos regionales que representen la identidad y los sabores de cada rincón del país”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Con más de 1.114 tiendas en todo el país, el crecimiento de YPF FULL se apoya en el Real Time Intelligence Center de Comercialización, que analiza en tiempo real el comportamiento de los clientes para optimizar la oferta tienda por tienda.

“Combinamos datos, creatividad y conocimiento del negocio para diseñar propuestas diferenciales, fortalecer la marca y acompañar el crecimiento de nuestra red”, destacó Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF.