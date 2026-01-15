Río Negro caducó dos concesiones petroleras y suma tres nuevos bloques a una licitación internacional

El gobierno rionegrino dispuso hoy a través del Decreto 13/2026 una serie de cambios en el mapa petrolero de la provincia, dado que por un lado dispuso la caducidad de dos concesiones hidrocarburíferas más por no llegar a un acuerdo de prórroga, y, por el otro lado, fijó que junto a otro bloque pasen directamente a un Concurso Púbico Internacional para ser nuevamente adjudicados.

Las áreas que por medio del decreto se marcó la extinción de la concesión son Medianera y Rinconada-Puesto Morales. En el primer caso, el bloque Medianera ubicado al oeste de Catriel estaba en manos de la compañía Medanito SA, que viene de atravesar complicaciones financieras.

Según la norma, la empresa solicitó acogerse a la negociación de prórroga que se abrió a fines de 2024, pero el gobierno rionegrino «determinó que la empresa no se encontraba en condiciones de prorrogar la concesión». La misma vencía el próximo miércoles 21, pero con la norma ya se dio por extinguida.

En el caso de Rinconada-Puesto Morales, las negociaciones para la prórroga se abrieron el 10 de febrero del año pasado con la hasta ayer concesionaria, Madalena Energy Argentina SRL, una subsidiaria de una firma canadiense.

Sin embargo, el decreto indica que no se llegó a un acuerdo de prórroga y este 21 de enero finalizaba el plazo de concesión, por lo cual se dio por extinguida.

Tres áreas buscan tener nuevos operadores

Además de estos dos bloques sobre los que acaba de disponerse el vencimiento de sus concesiones, hay otra área que también se fijó en el decreto que formará parte del Concurso Público Nacional e Internacional 02/2025: Las Bases.

En este caso, el área estaba en manos de President Petroleum, una compañía que solicitó el año pasado su propia quiebra, y por la cual se dispuso ya en septiembre de 2025 su caducidad, disponiéndose ahora que forme parte del concurso internacional que ya está abierto pero para otros bloques.

Según el decreto, los bloques licitados bajo este concurso contarán con un plan especial de fomento que propone una reducción de las regalías que se abonan del 15 al 6% durante los primeros dos años, y segundo plazo de ocho años en el que se evaluará en cada caso la reducción de regalías y al cual se suma la posibilidad de compensar del canon de superficie por erogaciones en la remediación de pasivos preexistentes.

Como contrapartida, el gobierno rionegrino exige a las empresas que cumplan con un estricto empleo local y compre rionegrino, además de programas de responsabilidad social empresaria.

Bloques inactivos y 98% de agua

Los dos bloques cuyas concesiones fueron caducadas, Medianera y Rinconada – Puesto Morales- se encontraban en producción hasta ahora. En los registros de la Secretaría de Energía de la Nación, se indica que el área Rinconada – Puesto Morales (que es una sola concesión pero en la práctica son dos bloques), tuvo en noviembre una producción de 155 barriles de petróleo por día, 25 metros cúbicos de gas natural por día y un corte de agua de 85 metros cúbicos diarios.

La concesión cuenta con un total de 96 pozos perforados, de los cuales solo 27 se encontraban en noviembre pasado aportando producción.

En tanto que Medianera, reportó en noviembre una producción de 86 barriles por día, con un aporte marginal de gas, y 86 metros cúbicos de agua, provenientes de 15 pozos en extracción efectiva sobre un total de 32 perforaciones.

Desde el gobierno de Río Negro, se reconoció que los bloques son campos maduros que entraron en producción en la década del 60, que no solo han tenido una extensa exploración, sino que además cuentan con un porcentaje de agua del 98% y solo un 2% de aporte de petróleo y gas.