El Instituto Vaca Muerta busca docentes para formar talentos para la industria 

Recientemente, el Instituto Vaca Muerta (IVM) , anunció que está en búsqueda de docentes, profesionales y personal para que formen parte de la institución. La selección está a cargo de la empresa Patagonia Resources y va orientada a diferentes perfiles técnicos.

Las clases comenzarán en marzo de 2026. Desde Patagonia Resources, resaltaron que el desarrollo de la industria energética empieza por la educación técnica de calidad, por lo que se apunta a perfiles que se adecúen con ese criterio. Se buscan personas comprometidas con la formación, el conocimiento aplicado y el desarrollo del talento técnico.

Los perfiles requeridos en la búsqueda son:

Docentes en áreas técnicas, como química, petróleo, mecánica, electricidad, automatización y seguridad industrial.

Profesionales en gestión educativa y coordinación académica.

Personal administrativo y técnico para soporte institucional.

Orientadores y tutores para el acompañamiento estudiantil.

Para postularse, es necesario enviar CV actualizado y carta de presentación a busquedas@patagoniaresources.com.ar

Para postularse, se debe enviar CV actualizado y carta de presentación a busquedas@patagoniaresources.com.ar .

Formación especializada para el Upstream

El IVM ofrecerá una formación de alta especialización en Upstream Oil & Gas, orientada a ocho perfiles estratégicos: operadores de perforación, fractura hidráulica, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, instrumentación, plantas de tratamiento de agua y crudo, y plantas de tratamiento de gas.

El programa de formación inicial tendrá una carga horaria de 304 horas distribuidas en cuatro meses. A su vez, se brindará formación continua para personal en actividad que requiera actualización o reconversión tecnológica, así como capacitación en seguridad operativa para quienes deban ingresar a un campo petrolero sin experiencia técnica previa.

Con esta iniciativa, el IVM busca complementar la oferta educativa existente y consolidarse como un referente para el ingreso a la industria, ofreciendo a operarios y técnicos la posibilidad de adquirir experiencia práctica en instalaciones reales dentro de un entorno seguro y controlado.

El IVM apunta a capacitar entre 2000 y 3000 personas por año en los perfiles técnicos más demandados por la industria, y su origen tiene que ver con una investigación prospectiva que llevó a cabo la Fundación YPF. En el estudio se detectó que en los próximos 10 años se van a requerir más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina.

En base a las proyecciones sectoriales citadas en la convocatoria, se estima que para 2030 la producción podría triplicarse en petróleo y duplicarse en gas. Esto permitiría incorporar alrededor de 17.000 trabajadores adicionales con competencias específicas.

La propuesta académica ofrecerá formación técnica especializada en Upstream, inédita en la región, con un enfoque basado en la práctica real, la seguridad y la excelencia operativa. El instituto contará con un pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde se realizarán prácticas y maniobras críticas para la formación de operadores. Además, tendrá su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipada con simuladores y laboratorios con tecnología de última generación y la participación de especialistas del sector.