Santa Cruz redefinió el mapa petrolero con una apuesta de inversión de 1.259 millones de dólares

El directorio de la estatal Fomicruz (Fomento Minero de Santa Cruz) definió cómo es el nuevo mapa petrolero de la provincia al adjudicar formalmente las 10 áreas petroleras que YPF cedió como parte de su retirada del convencional del Plan Andes. El decreto de concesión detalla cómo es el reparto de los bloques entre las seis operadoras que conforman el consorcio que ganó la licitación.

Hagamos un poco de historia. A diferencia de lo que sucedió con otros campos maduros en los que YPF, por medio del Plan Andes, vendió a otras compañías en un sistema de clústers, en Santa Cruz se dio un caso completamente diferente pues YPF cedió los 10 bloques que tenía en esa región a la estatal Fomicruz, que fue la que luego los licitó.

Ese proceso se definió hace pocos días, con la aceptación de la oferta por un total de 1.259 millones de dólares de inversión para los siguientes seis años de una Unión Transitoria formada por seis operadoras: Patagonia Resources SA, Clear Petroleum SA, Quintana E&p Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA, Roch Proyectos SAU, Brest SA, Azruge SA».

Este consorcio se debió a que Fomicruz licitó los 10 bloques como un todo, con lo cual las ofertas debían ser por la totalidad de las áreas, y no en forma fraccionada, lo que llevó a esta alianza.

Pero días atrás la Resolución 542/2025 firmada por Fomicruz detalló cómo será el reparto de cada una de las áreas, dado que lo detalló el escrito es qué empresa recibió la adjudicación formal de cada bloque, ya no en UTE, sino en solitario, definiendo así el nuevo mapa petrolero de la provincia.

Empresa por empresa, el detalle de las adjudicaciones

La resolución de Fomicruz detalla el reparto del 100% de la participación en cada área, incluyendo las respectivas concesiones de transporte de gas y petróleo asociadas a esos bloques.

Patagonia Resources SA resultó ser la principal adjudicataria en volumen de bloques, quedándose con tres áreas: “Los Perales Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”. La firma, centrada hasta el momento en los servicios y consultoría, da el salto de escala para convertirse así en operadora del campo petrolero.

Por su parte, la empresa Clear Petroleum SA se adjudicó el 100% del área denominada: “Cañadón de La Escondida – Las Heras”. La firma también cambiará su perfil histórico vinculado a los servicios, especialmente de torre, para convertirse en la operadora del bloque que tiene la mayor producción de los 10 licitados.

Otro actor que concentró una porción significativa fue Roch Proyectos SAU., a quien se le adjudicaron las áreas “Cerro Guadal Norte -Cerro Piedra”, “Cañadón Yatel” y “El Guadal – Lomas del Cuy”.

Dos empresas se hicieron cargo de un bloque cada una de manera individual: Azruge SA. -la flamante empresa de los hermanos Santiago y Hernán Egurza– se adjudicó “Cañadón Vasco”, y Brest SA, la histórica empresas de servicios santacruceña, obtuvo “Pico Truncado – El Cordón”.

Finalmente, las áreas «Cañadón León, Meseta Espinosa» fueron adjudicadas conjuntamente a las empresas Quintana E&p Argentina SRL y Quintana Energy Investments SA, ampliando así la cantidad de áreas que la ahora operadora ha tomado de YPF en diversas cuencas.

Esta formalización de la adjudicación marca un cambio estructural en el mapa energético, consolidando una nueva etapa productiva y de inversión por parte de las operadoras que apuestan a los campos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge, que buscan reactivar la producción y sostener el empleo en el flanco norte santacruceño.

Si bien no es oficial, la toma de posición de las nuevas operadoras en cada uno de los bloques está prevista para el próximo 1 de diciembre, marcando así el inicio de esta nueva etapa en la que se buscará sostener la actual producción de casi 30.000 barriles por día que tienen en conjunto los bloques, y elevarla en el corto plazo.