Santa Cruz retoma las perforaciones en el proyecto “La Manchuria” en busca de oro y plata

Desde el Ministerio de Energía, en el marco de una inspección realizada en cercanías de la localidad de Gobernador Gregores, en el Macizo del Deseado santacruceño, confirmaron el avance en el proyecto. Esta nueva fase contempla un mínimo de 5.000 metros de perforación.

La empresa Astra Exploration inició una nueva campaña de perforación en el proyecto de exploración de oro y plata “La Manchuria”, dando comienzo a la fase tres de su programa exploratorio en la provincia de Santa Cruz.

Astra Exploration Inc. es una empresa de exploración de metales preciosos con sede en Vancouver, Columbia Británica, que está desarrollando activamente una cartera de proyectos de alta calidad en algunas de las jurisdicciones mineras más importantes de América Latina.

El proyecto de oro y plata La Manchuria en Santa Cruz, Argentina , sobre el cual Astra tiene una opción para adquirir el 90% de participación del propietario, Patagonia Gold Corp, es un yacimiento epitermal de baja sulfuración de oro y plata de alta ley ubicado en el prolífico Macizo del Deseado, que alberga múltiples yacimientos de metales preciosos de clase mundial, incluidos Cerro Vanguardia y Cerro Negro.

Las actividades se desarrollan en el área ubicada en la zona centro provincial, donde la compañía prevé avanzar con un nuevo programa de perforación orientado a continuar evaluando el potencial geológico del yacimiento y ampliar la información obtenida en campañas anteriores.

Seguimiento estatal

Autoridades de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, estuvieron presentes en el inicio de los trabajos, acompañando el comienzo de esta nueva etapa y verificando las condiciones operativas en el terreno.

Durante la jornada, personal técnico del organismo realizó una recorrida por los sectores de trabajo, constatando la puesta en marcha de las tareas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los programas de exploración presentados por la empresa.

Esta nueva fase da continuidad a las actividades desarrolladas previamente en el proyecto, donde se ejecutaron campañas de perforación y estudios geológicos que permitieron obtener resultados de relevancia para la definición de nuevos objetivos exploratorios.

Desde la Secretaría de Estado de Minería, destacaron que el seguimiento de este tipo de iniciativas forma parte de un esquema permanente de control y acompañamiento a los proyectos en etapa de exploración, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las tareas conforme a la normativa vigente.

Asimismo, remarcaron la importancia de la continuidad de los programas exploratorios en la provincia, en tanto contribuyen a fortalecer el conocimiento geológico, promover inversiones y generar oportunidades para el desarrollo económico local.

Finalmente, indicaron que el organismo continuará realizando inspecciones y monitoreos en los distintos proyectos mineros, reafirmando el compromiso del Gobierno Provincial con una actividad minera responsable y sostenible.