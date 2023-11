¿Se puede vender YPF? Qué necesita Javier Milei para privatizar la petrolera

Hoy a la mañana el presidente electo Javier Milei confirmó que avanzará con la privatización de la petrolera de mayoría estatal, aunque no habló de plazos. Aseguró que antes hay que “recomponerla”, pero ¿se puede vender YPF? La respuesta rápida es sí, pero con asteriscos, no es un proceso sencillo. ¿Qué se necesita para privatizar la participación que tiene el Estado?

“YPF primero hay que recomponerla, porque desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, con un perjuicio de 16.000 millones de dólares. Sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropio. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla”, indicó el presidente electo en declaraciones a radio Mitre.

Lo que no dijo Javier Milei es que no se puede efectuar una venta de manera directa y unilateral. Además, es algo que no puede hacer en la inmediatez del corto plazo porque no tiene las herramientas, ni los acuerdos políticos necesarios.

En primer lugar, lo que necesita es el apoyo de 2/3 de Congreso de la Nación, algo que hoy no tiene. Y en ese proceso de “recomposición” de la empresa a la que se refirió hoy temprano, también hay detrás un camino de acuerdos políticos que habrá sellar y, antes de eso, hay que esperar a que decante la reconfiguración de alianzas y acuerdos de fuerzas que terminará cuando esté definido su gabinete sobre el cual hoy dio algunas certezas.

Antes de avanzar en otra de las condiciones que requiere el proceso de estatización de la petrolera de bandera, es pertinente recordar un fragmento del discurso que realizó la expresidenta, Cristina Kirchner, en 2012 cuando se anunció el proyecto de ley de nacionalización de YPF.

La petrolera de bandera cerrará el 2023 con inversiones por encima de los US$ 5.000 millones. (Foto: gentileza)

“Quiero que esto se convierta en una política de Estado, quiero que esto no pertenezca a un solo gobierno. A mí me toca tomar la decisión, yo solo soy un instrumento, pero no soy eterna, otros u otras vendrán”, dijo la exmandataria.

Y agregó: “¿Por qué puse como cláusula también que para esta transferencia se requieran la autorización del Congreso de la Nación con las dos terceras partes de sus miembros? Algunos dirán qué exagerada, es la misma mayoría que para reformar la Constitución (…) Quiero que si algún día, después de mí, quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, van a tener que amacarse un poco para juntar las dos terceras partes”.

¿Se puede vender YPF?: el acuerdo con las provincias

Además de necesitar la aprobación de 2/3 del Congreso de la Nación, una eventual privatización de la petrolera del Estado también requiere de la aprobación por parte de las provincias. Esto se debe a que en la nacionalización también se realizó una sindicatura de acciones entre Nación y las provincias.

Este pacto de sindicación de acciones que se ejecutó con las provincias significa que deberán votar siempre en la misma forma. Con el objetivo de “asegurar los intereses de la Nación”, esta cláusula se fijó para que el Estado nacional y las provincias deberán votar en la misma forma en la administración de la compañía.

Vale señalar que, del 51% de las acciones que nacionalizó el Estado argentino, el 51% pasó a manos al Estado nacional, mientras que el 49% restante quedó en manos de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Se trata de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.

Un dato no menor es que el espacio de la Libertad Avanza no cuenta con ningún gobernador ni en ejercicio ni electo. Apenas hay tendrá tres intendentes (dos en Córdoba y uno en Chubut). De nuevo, para avanzar en esta línea deberá realizar acuerdos políticos que, a priori, parece que no será un proceso rápido.

El juicio por US$ 16.000 millones que condiciona a YPF

El juicio contra la República Argentina por la nacionalización de la petrolera de bandera en 2012 todavía sigue sin resolución y se mantiene firme la posibilidad de que el Estado deba pagar la abultada cifra de 16.000 millones de dólares, por “errores” cometidos en ese proceso. Argentina ya avisó que no solo apelará este fallo de la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, sino también otras cinco decisiones de la jueza desde 2016.

El fondo Burford Capital, que compró el juicio a Repsol, exsocia de YPF, fue el que propuso el esquema de “compensación” por la millonaria cifra, que obtuvo el visto bueno por parte de la jueza. En marzo de este año, la jueza eximió de responsabilidades a la petrolera, sin embargo, el fondo apeló esta decisión y busca volver a incorporar nuevamente a la petrolera al caso.

El Estado cuenta con dos instancias de apelación y la decisión de rever todas las decisiones tomadas los últimos 8 años anticipan que será un proceso, por lo menos, complejo. No es un dato menor teniendo en cuenta que en caso de que se opte por vender la petrolera de mayoría estatal, un juicio de semejante envergadura podría condicionar su valor de mercado.

Efecto Javier Milei: la cotización de YPF saltó un 34%

Los mercados reaccionaron de manera positiva en la cotización de la petrolera de mayoría estatal y el ejemplo más contundente se ve en la Bolsa de New York (NYSE). Los papeles de YPF aumentaron más de un 34% en apenas un día, y volvieron a cotizar a un precio similar de agosto pasado.

El viernes las acciones de la firma en la NYSE cerraron en el orden los US$ 10,73 y hoy abrieron en los US$ 14,60. Esto significa que la firma aumentó su valor bursátil en unos US$ 1.500 millones entre el viernes y la jornada de hoy, lo que eleva el total por encima de US$ 5.700 millones.